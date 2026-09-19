Рассекречены новые файлы об НЛО: в США хотели перемещаться быстрее скорости света (видео)

Шестая партия рассекреченных документов об НЛО включает не только уникальные кадры с неизвестными объектами, но и данные о секретной программе по разработке технологий из научной фантастики.

18 сентября 2026 года Пентагон опубликовал шестую партию документов об НЛО, которые включают 71 файл, среди которых 15 видеозаписей. Десятки документов содержат свидетельства наблюдений необъяснимых летающих объектов, а также информацию о военной программе, в рамках которой исследовалась технология варп-двигателя. Все документы датированы периодом с 1952 по 2025 год, пишет CBS.

После того как в начале 2026 года президент США Дональд Трамп распорядился обнародовать документы, касающиеся НЛО, Пентагон рассекретил первую партию рассекреченных файлов в мае. После этого был опубликовано еще четыре партии документов и вот теперь появилась шестая партия.

Новые рассекреченные документы об НЛО

Часть рассекреченных документов и видеозаписи схожи с материалами предыдущих публикаций. На видео видны необычные объекты, которые двигаются с большой скоростью и часто исчезают. На пример, в 2022 году на Ближнем Востоке американские военные заметили различные объекты, которые двигались с переменной скоростью от 130 до 290 км/ч. При этом размеры объектов составляли от 1 до 2 метров, а их движение было хаотичным. Также на Ближнем Востоке в 2025 году были замечены шесть небольших сферических объектов, которые летели строем, но часто меняли направление движения.

В 2023 году сотрудников правоохранительных органов штата Колорадо описали случаи наблюдения НЛО, которые двигались совершенно бесшумно, но имели мигающие огни красного, синего и зеленого цветов.

Пентагон и NASA в который раз настаивают на том, что ни один из документов не является свидетельством существования разумных инопланетян Фото: Скриншот

Привлекает внимание случай наблюдения НЛО в 1952 году военным ВМС США в штате Юта. Он наблюдал от 10 до 14 ярких объектов в небе. При этом военный описал форму НЛО их как два диска, сложенных друг на друга, что создавало классический силуэт летающей тарелки.

Все эти случаи не имеют объяснения. Но Пентагон и NASA в который раз настаивают на том, что ни один из документов не является свидетельством существования разумных инопланетян, которые посещают Землю. Но некоторое люди в США верят в то, что инопланетяне существуют, а информация об этом скрывается.

Перемещение быстрее скорости света

Среди новой порции документов большой интерес вызывают рассекреченные файлы, которые касаются военной программы Пентагона под названием AAWSAP (Advanced Aerospace Weapon System Applications Program — "Программа передовых аэрокосмических систем вооружения"). Она действовала в период с 2008 по 2012 год.

Программа была нацелена на изучение передовых технологий, в том числе тех, которые встречаются в научной фантастике. Согласно рассекреченным документам, американские ученые тайно работали над созданием методов перемещения быстрее скорости света, то есть технологии варп-двигателя, а также технологий для создания невидимости с помощью маскирующих устройств и разработкой лазерного оружия.

Согласно рассекреченным документам, американские ученые тайно работали над созданием методов перемещения быстрее скорости света, то есть технологии варп-двигателя Фото: Wikipedia

Документы содержат чертежи экспериментального аппарата, который теоретически мог бы совершать полеты к далеким планетам, создавая "варп-пузырь", который искривляет пространство-время.

С помощью варп-двигателя (от англ. warp — искривлять) теоретически, можно перемещаться быстрее скорости света за счет сжатия пространства-времени перед космическим кораблем и расширения пространства-времени позади него.С помощью варп-двигателя, теоретически, можно перемещаться быстрее скорости света за счет сжатия пространства-времени перед космическим кораблем и расширения пространства-времени позади него.

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