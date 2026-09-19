Розсекречено нові документи про НЛО: у США хотіли рухатися швидше за швидкість світла (відео)

Шоста партія розсекречених документів про НЛО містить не лише унікальні кадри з невідомими об’єктами, а й дані про секретну програму з розробки технологій із наукової фантастики.

18 вересня 2026 року Пентагон опублікував шосту партію документів про НЛО, яка включає 71 файл, серед яких 15 відеозаписів. Десятки документів містять свідчення спостережень незрозумілих літаючих об’єктів, а також інформацію про військову програму, в рамках якої досліджувалася технологія варп-двигуна. Усі документи датовані періодом з 1952 по 2025 рік, пише CBS.

Після того як на початку 2026 року президент США Дональд Трамп наказав оприлюднити документи, що стосуються НЛО, Пентагон оприлюднив першу партію розсекречених файлів у травні. Після цього було опубліковано ще чотири партії документів, і ось тепер з’явилася шоста партія.

Нові розсекречені документи про НЛО

Частина розсекречених документів та відеозаписів схожа на матеріали попередніх публікацій. На відео видно незвичайні об’єкти, які рухаються з великою швидкістю та часто зникають. Наприклад, у 2022 році на Близькому Сході американські військові помітили різні об’єкти, які рухалися зі змінною швидкістю від 130 до 290 км/год. При цьому розміри об’єктів становили від 1 до 2 метрів, а їхній рух був хаотичним. Також на Близькому Сході у 2025 році було помічено шість невеликих сферичних об’єктів, які летіли строєм, але часто змінювали напрямок руху.

У 2023 році співробітники правоохоронних органів штату Колорадо описали випадки спостереження НЛО, які рухалися абсолютно безшумно, але мали миготливі вогні червоного, синього та зеленого кольорів.

Пентагон і NASA вкотре наголошують на тому, що жоден із документів не є доказом існування розумних інопланетян Фото: Скриншот

Привертає увагу випадок спостереження НЛО у 1952 році військовим ВМС США у штаті Юта. Він спостерігав від 10 до 14 яскравих об’єктів у небі. При цьому військовий описав форму НЛО як два диски, складені один на одного, що створювало класичний силует літаючої тарілки.

Усі ці випадки не мають пояснення. Але Пентагон і NASA вкотре наполягають на тому, що жоден із документів не є свідченням існування розумних інопланетян, які відвідують Землю. Проте деякі люди в США вірять у те, що інопланетяни існують, а інформація про це приховується.

Переміщення зі швидкістю, що перевищує швидкість світла

Серед нової партії документів великий інтерес викликають розсекречені файли, що стосуються військової програми Пентагону під назвою AAWSAP (Advanced Aerospace Weapon System Applications Program — "Програма передових аерокосмічних систем озброєння"). Вона діяла у період з 2008 по 2012 рік.

Програма була спрямована на вивчення передових технологій, зокрема тих, що зустрічаються в науковій фантастиці. Згідно з розсекреченими документами, американські вчені таємно працювали над створенням методів переміщення зі швидкістю, що перевищує швидкість світла, тобто технології варп-двигуна, а також технологій для створення невидимості за допомогою маскувальних пристроїв та розробкою лазерної зброї.

Згідно з розсекреченими документами, американські вчені таємно працювали над створенням методів переміщення зі швидкістю, що перевищує швидкість світла, тобто над технологією варп-двигуна Фото: Wikipedia

Документи містять креслення експериментального апарата, який теоретично міг би здійснювати польоти до далеких планет, створюючи "варп-бульбашку", що викривляє простір-час.

За допомогою варп-двигуна (від англ. warp — викривляти) теоретично можна переміщатися швидше за швидкість світла за рахунок стиснення простору-часу перед космічним кораблем і розширення простору-часу позаду нього.За допомогою варп-двигуна, теоретично, можна переміщатися швидше за швидкість світла за рахунок стиснення простору-часу перед космічним кораблем і розширення простору-часу позаду нього.

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