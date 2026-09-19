Решение парадокса Ферми: инопланетяне не скрываются от нас, контакта нет по другой причине

Исследование дает объяснение того, почему мы до сих пор не вступили в контакт с инопланетной цивилизацией.

Парадокс Ферми ставит вопрос: если во Вселенной существуют внеземные цивилизации, то почему мы до сих пор их не обнаружили? Возможно, технологически развитые цивилизации встречаются очень редко. Но также, возможно, как считают авторы нового исследования, они существуют недолго и гибнут в результате самоуничтожения. Но это не означает, что цивилизации не могут возродиться. Новая теория гласит, что во Вселенной может быть много внеземных цивилизаций, просто общаться с ними человечество может только относительно недолгий период времени. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет ScienceAlert.

Ученые создали моделирование возможного технологического будущего человечества, в котором было смоделировано десять различных сценариев развития на ближайшую тысячу лет. Ученые считают, что подобное развитие могут переживать и внеземные цивилизации. В сценарии были включены доступность ресурсов и уровень их потребления, а также самоорганизация общества и его способность противостоять различным угрозам, например, экологическим катастрофам или конфликтам.

Исследователи провели по 200 симуляций для каждого сценария, позволяя цивилизациям развиваться до тех пор, пока либо не заканчивались ресурсы, либо случайно возникшая экзистенциальная угроза не приводила к краху цивилизации. Но впоследствии каждый сценарий показал, что возможно восстановление цивилизации с разным уровнем успеха. Восстановление зависит от того, какой объем технологий и ресурсов уцелел и как быстро общество сумело возродиться, говорят ученые.

Согласно исследованию, развитие технологической цивилизации не обязательно должно представлять собой движение в одном направлении: от каменного века к освоению космоса, а затем к вымиранию. Цивилизации проходят циклы подъема, краха, восстановления и нового расцвета. Существуют длительные периоды, когда цивилизация не может создавать видимые признаки своего существования. Это значит, что ученым нужно обнаружить внеземной разум именно в тот период, когда цивилизация подает заметные сигналы в космос.

Если существование цивилизаций носит прерывистый характер, вероятность того, что периоды их активности совпадут во времени, являются крайне низкой, считают ученые. Человечество имеет возможность обнаружить сигналы разумных инопланетян только в период примерно 100 лет, но если периоды расцвета цивилизаций не совпадают, то мы не может обнаружить инопланетян.

Это и есть новое решение парадокса Ферми. То есть новая теория объясняет, почему мы до сих пор не вступили в контакт с инопланетной цивилизацией: наши периоды пика технологического развития просто могут не совпадать.

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