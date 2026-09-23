Решение парадокса Ферми: инопланетяне не общаются с нами и не атакуют Землю по одной причине

Исследование показывает, насколько высока вероятность того, что на близких к нам планетах живет более высокоразвитая внеземная цивилизация.

В фантастических книгах и фильмах авторы предполагают, что другие планеты населяют продвинутые в технологическом плане инопланетяне, которые могут атаковать Землю. Но новое исследование, опубликованное в журнале International Journal of Astrobiology, говорит об обратном, пишет Phys.

Ученые использовали данные о 29 каменистых планетах, которые больше Земли по размеру, но могут иметь подходящие условия для развития жизни. Все эти планеты находятся относительно близко к нам по космическим меркам – в радиусе 40 световых лет.

Хотя в научной фантастике предполагается, что внеземные цивилизации гораздо более развиты, чем наша, а потому могут представлять угрозу для нас, новое исследование показывает, что это маловероятно. Новая гипотеза предполагает, что уровень развития жизни на потенциально обитаемых планетах, которые находятся относительно близко к нам, зависит прежде всего от энергии, вырабатываемой растениями, а не просто от того, сколько времени прошло с момента возникновения жизни. Это означает, что если на планете нет благоприятных условий для суммарного фотосинтеза, то там жизнь развивалась более медленно, чем на Земле.

Ученые не утверждают, что развитой внеземной жизни не существует. Ее вероятно не существует на ближайших каменистых планетах – там скорее всего живут только микробы, если эти миры могут поддерживать жизнь. Согласно исследованию, эволюция любой жизни не происходит автоматически просто с течением времени. Она зависит от совокупной энергии, которую вырабатывают растения на планете.

Например, на Земле больше растений и видов животных существует в теплых и влажных регионах и меньше – в холодных и сухих. Это объясняется более активным ростом растений и наличием большего экологического пространства для существования животных. Таким образом, молодая, но теплая и влажная планета может иметь более высокий уровень эволюции жизни, чем более старая, холодная и сухая планета. Потенциально обитаемые планеты вращаются вокруг звезд красных карликов. И эти планеты появились на несколько миллиардов лет раньше, чем Земля. Но они получает меньше света от своей звезды и часто обращены к звезде всегда одной стороной.

Если на этих планетах возникла жизнь, способная к фотосинтезу, то этот процесс мог идти там на миллиарды лет дольше, чем на Земле. Суммарный годовой объем фотосинтеза там, вероятно, ниже, ведь света поступает меньше. К тому же для фотосинтеза доступна лишь половина планеты. Поэтому скорее всего, если на этих планетах и есть жизнь, то она микробная.

Таким образом ученые объясняют парадокс Ферми: учитывая высокую вероятность существования разумной жизни в Млечном Пути, где все эти инопланетяне? Ученые считают, что на ближайших, похожих на Землю планетах, эволюция жизни, если она там существует, не зашла слишком далеко. Поэтому никто не посылает нам сигналы, а значит можно не переживать, что какая-то высокоразвитая внеземная цивилизация вздумает напасть на Землю, говорят авторы исследования.

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