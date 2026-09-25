Інопланетянин, загадкові двері та вода: що виявив Curiosity на Марсі (фото)

Марсохід NASA Curiosity провів на Червоній планеті вже понад 5000 солів, тобто марсіанських діб, або більше ніж 14 земних років. Апарат зробив кілька важливих відкриттів.

Марсохід Curiosity у 2011 році було запущено в космос, і після 8-місячної подорожі він приземлився в кратері Гейл на Марсі 6 серпня 2012 року. Марсохід провів на Червоній планеті вже понад 5000 солів, тобто марсіанських діб, тривалість яких становить приблизно 24 години 39 хвилин. Рубіж у 5000 солів було подолано 29 серпня 2026 року. 5000 солів — це понад 5137 земних діб або понад 14 земних років. За цей час Curiosity подолав на поверхні Марса відстань у 37 кілометрів. Зараз він піднімається на схили гори Еоліда висотою 5,5 км — це центральна височина кратера Гейл. За 14 років Curiosity зробив багато відкриттів. Ось основні з них, пише EarthSky.

На Марсі існували озера та річки

Curiosity знайшов чимало доказів існування рідкої води на поверхні Марса в минулому. На це вказують мінерали, що утворилися за наявності води. З’ясувалося, що в кратері Гейл було величезне озеро, до якого могли впадати річки. Curiosity також виявив сліди стародавніх мулистих відкладень на дні кратера та тріщини, що свідчили про те, що озеро неодноразово пересихало.

Вважається, що рідка вода на поверхні Марса зникла після зникнення глобального магнітного поля та щільної атмосфери Червоної планети. У міру того як Марс втрачав атмосферний тиск і парникові гази, його поверхня ставала дедалі холоднішою, і на ній уже не могли зберігатися сталі водойми з рідкою водою.

У кратері Гейл на Марсі було озеро Фото: NASA

Марс був придатним для життя і, можливо, був населеною планетою

Марсохід Curiosity виявив на Марсі необхідні умови для існування життя. Як уже зазначалося вище, там була вода — найважливіший компонент для життя. Колісний робот NASA також виявив глинисті мінерали, сірку, азот, фосфор, вуглець та джерела хімічної енергії. Тобто на Марсі могло існувати мікробне життя.

Раніше цього року Curiosity виявив на Марсі найрізноманітніше скупчення органічних молекул в одному зразку гірської породи: 21 молекулу, що містить вуглець. Чи пов’язані ці молекули з прадавнім життям на Марсі, ще належить з’ясувати.

Марсохід провів на Червоній планеті вже понад 5000 солів, тобто марсіанських діб, тривалість яких становить приблизно 24 години 39 хвилин Фото: NASA

Рідка вода на Марсі збереглася у надрах планети

Річки та озера на Марсі з часом зникли. Але Curiosity виявив свідчення того, що ґрунтові води продовжували циркулювати в гірських породах під поверхнею Червоної планети.

Вчені вважають, що вода залишалася під землею ще довгий час після того, як поверхня Марса стала сухою та непридатною для життя. Це означає, що мікробне життя могло тривалий час існувати під поверхнею планети.

Незвичайні камені на Марсі

Марсохід Curiosity зробив багато знімків незвичайних каменів на Червоній планеті. Часто їхня форма нагадує щось знайоме нам усім. Наприклад, кістки тварин або корали.

Так звані двері на Марсі Фото: NASA

Також на знімках видно дивні геологічні утворення, які змушують нас бачити те, чого насправді немає. Це явище відоме як парейдолія. Наприклад, багато людей побачили на Марсі дверні прорізи, які, здається, ведуть до якогось приміщення. А ще на одному знімку люди побачили інопланетянина, який, здається, йде по проходу, висіченому в скелі.

У лівій верхній частині знімка видно щось, що нагадує інопланетянина, який іде проходом, хоча це звичайна гірська порода Фото: NASA

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