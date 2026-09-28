Планета, которой не должно существовать: этот далекий мир имеет неожиданную температуру

Астрономы обнаружили воду на гигантской планете HATS-6 b, а также выяснили, что она имеет неожиданно низкую температуру.

Ученые провели исследование планеты HATS-6 b, расположенной в 500 световых годах от нас, которая является газовым гигантом, с помощью космического телескопа Уэбб. В атмосфере планеты были обнаружены вода, аммиак и метан. Также оказалось, что эта планета значительно холоднее, чем предполагали ученые. Да и вообще такая планета вообще не должна была появиться. Исследование опубликовано в журнале Astronomical Journal, пишет Phys.

Планета HATS-6 b по размерам похожа на Юпитер, самую большую планету Солнечной системы и это также газовый гигант. Далекая планета вращается вокруг звезды класса красный карлик – меньшей и более холодной, чем Солнце.

Планеты формируются из газа и пыли, оставшихся от формирования звезды. Чем меньше звезда, тем меньшего размера планеты могут появиться вокруг нее. Но огромные размеры HATS-6 b противоречат этому правилу. Астрономы говорят, что такая планета вообще не должна была появиться, ведь для ее формирования было недостаточно материала. И все же она и 40 подобных ей планет существуют. Астрономы все еще пытаются понять, как они появились.

Планета HATS-6 b в представлении художника Фото: phys.org

Во время исследования ученые обнаружили в атмосфере планеты HATS-6 b воду, метан, аммиак и диоксид углерода (углекислый газ). Если водород и кислород, составляющие воду, а также углерод ранее находили в атмосферах планет-гигантов за пределами Солнечной системы, то аммиак, состоящий из азота и водорода, находят очень редко. Поэтому данное открытие очень важно для понимания состава таких планет.

Содержание азот соединения, такие как аммиак, должны быть холодных планетах-гигантах. Но HATS-6 b находится близко к своей звезде и совершает полный оборот всего за 3 земных дня. Значит там должно быть жарко. Расчеты показывали, что температура на планете должна быть на уровне 425 градусов по Цельсию. Но новые измерения показали температуру на уровне 120 градусов по Цельсию.

Если эта планета более холодная, это означает, что нечто отражает значительную часть звездного света обратно в космос, не давая ему нагреть HATS-6 b, говорят ученые. Теперь нужно выяснить, что это.

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