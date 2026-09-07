Секрет долголетия: если ваши родители дожили до 100 лет, значит ли это, что и вы можете

Самое масштабное на сегодняшний день исследование дает ответ на один из главных вопросов: можете ли вы дожить до 100 лет, если ваши родители долгожители.

Население Земли составляет более 8 миллиардов людей, но лишь 0,01% населения мира демонстрируют невероятное долголетие — живут до 100 лет и более. В ходе исследований ученым постепенно удается раскрыть секреты такой исключительной продолжительности жизни, но многое все еще остается непонятным, пишет Science Alert.

Один из наиболее распространенных вопросов касается того, что происходит с детьми долгожителей и унаследует ли следующее поколение эту сверхспособность? В новом исследовании, опубликованном в журнале JAMA Network Open, ученые попытались найти ответ на этот вопрос.

По словам соавтора исследования, генетика Софии Милман из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Бронксе, они с коллегами хотели узнать, могут ли долгожители передавать свое крепкое здоровье и долголетие своим детям. И если да, то можно ли объяснить эти преимущества здоровыми привычками или все дело в генетике.

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В ходе исследования ученые проанализировали данные трех отдельных лонгитудинальных исследований, в которых участвовали более 2300 человек, являвшихся потомками долгожителей, а также более 1700 участников, чьи родители прожили меньше — они составили контрольную группу. Авторы отмечают, что это исследование является самым масштабным за всю историю.

Результаты анализа показал, что во всех трех группах исследования потомки долгожителей имели более низкий риск смерти в сравнении с контрольной группой, а также более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии. В двух группах также наблюдалось снижение риска инсульта.

Авторы отмечают, что снижение риска было значительным: например, у детей долгожителей риск развития гипертонии в любом возрасте был на 32% ниже, риск сердечно-сосудистых заболеваний — на 33% ниже, а риск смерти — на 42% ниже. Более того, если у потомков долгожителей развивались проблемы со здоровьем, то, как правило, это происходило в более позднем возрасте. Например, начало гипертонии задерживалось примерно на 5 лет, а смерть — примерно на 3 года. Любопытно, что результаты не показали значительного снижения риска рака среди детей долгожителей.

Ученые утверждают, что потомки долгожителей, вероятно, обладают лучшей устойчивостью к раку, получая выгоду от снижения смертности от рака, даже если они не наблюдают снижения заболеваемости раком.

Предполагается, что факторы окружающей среды оказывают меньшее влияние на здоровье людей, генетически связанных с долгожителями, но стоит отметить, что логика имеет свои пределы.

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