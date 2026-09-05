Как сморкаться и почему подростки плохо пахнут: нелепые исследования лауреатов Шнобелевской премии

Подборка самых странных и нелепых исследований лауреатов шуточной премии в мире науки — Шнобелевской премии.

Шнобелевская премия — ежегодная шуточная премия, которая присуждается за научные открытия, которые сначала заставляют людей улыбнуться, а потом задуматься. Премия присуждается научно-юмористическим журналом Annals of Improbable Research, пишет Daily Mail.

Фокус рассказывает о самых странных и нелепых исследованиях, которые были номинированы на Шнобелевскую премию в этом году.

Учимся правильно сморкаться

50 лет назад японские исследователи измерили скорость и количество выдыхаемого воздуха при сильном выдохе. По словам авторов исследования из Медицинского колледжа Вакаямы, цель их анализа заключалась в том, чтобы дать полезные инструкции тем, кто не понимает, как правильно сморкаться.

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В своем исследовании ученые пришли к выводу, что глубокое и продолжительное сморкание лучше всего помогает очистить нос, чем короткий и резкий выдох. Отметим, что исследование было удостоено Шнобелевской премии по медицине — премия присуждена посмертно ведущему автору, доктору Тодзюки Унно.

Почему подростки плохо пахнут

Шнобелевская премия за исследования обоняния досталась немецким ученым, которые доказали, что младенцы приятно пахнут для своих родителей, а подростки — наоборот.

Исследование было проведено в 2017 году: 235 родителей попросили оценить приятность запаха своих детей. Результаты показали, что запах маленьких детей оценивался как приятный, но это менялось по мере наступления половой зрелости.

Авторы исследования считают, что восприятие запаха маленьких детей как приятного может способствовать формированию привязанности, а следовательно и заботе.

Ценим друзей, которые не любят тех, кто нам не нравится.

Ученые из Университета штата Оклахома также удостоились Шнобелевской премии — они обнаружили, что люди ценят друзей, которые плохо относятся к людям, которые им не нравятся. Иногда люди предпочитают друзей, которые более злобны, чем социально ориентированы, например, своих врагов.

Представители высшего класса чаще воруют сладости

Премия по экономике была присуждена ученым, которые обнаружили, что представители высшего класса чаще воруют сладости, предназначенные для детей. Их исследование показало, что, когда им оставляли банку конфет с пометкой "для детей", участники из высшего класса тайком брали себе больше, чем представители низшего класса.

Премия в области физики — за попытку разработать писсуар без брызг Фото: University of Waterloo

Кроме того:

премия в области биологии — за исследование, в котором ученые наступали на змей, чтобы выяснить, что заставляет их кусать;

премия в области химии — за исследование, в котором ученые обнаружили, что молочные белки тараканов содержат в три раза больше энергии, чем молочные белки коров;

премия в области технологий — за исследование, в котором ученые использовали 3D-печать для воссоздания хоботка комара;

премия в области физики — за попытку разработать писсуар без брызг.

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