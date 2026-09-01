Самый странный эксперимент в мире: зачем ученые закопали в землю 2000 пар нижнего белья (фото)

В неожиданном эксперименте почвоведы закопали тысячи пар нижнего белья, чтобы доказать свою точку зрения. И им это удалось.

В ходе проекта "Доказательство в виде нижнего белья" ученые закопали более 2000 пар нижнего белья в садах, лугах, полях и лужайках по всей Швейцарии. Этот эксперимент не был какой-то грандиозной общенациональной игрой, но был призван вынести на всеобщее обозрение грязные секреты человечества, пишет Science Alert.

В начале эксперимента исследователи закопали хлопчатобумажное белье, а затем выкопали его два месяца спустя. Результаты показали, что некоторые пары буквально превратились в жалкие остатки швов, однако на других остались лишь одна-две дырки. Результаты проекта были опубликованы в журнале Plants, People, Planet.

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Проект был проведен командой ученых из Цюрихского университета и был призван показать, что некоторые земные почвы буквально держатся на плаву лишь благодаря стрингам. В целом, проект демонстрирует, что нижнее белье может служить простым и понятным инструментом, предоставляющим ценную информацию о состоянии почв. Более того, оно идеально подходит для привлечения внимания общества к проблеме почвы.

Подборка из более чем 2000 предметов хлопчатобумажного нижнего белья на разных стадиях разложения, которые были захоронены в полях, лугах и садах Фото: Agroscope

В ходе исследования ученые предложили своеобразный "Индекс нижнего белья". По словам ученых, отсутствие дырок в некоторых закопанных предметах одежды является явным признаком недостатка питательных веществ, которые питают богатую биологическую активность. Увы, это большая проблема.

Предыдущие исследования уже показали, что под нашими ногами скрыт целый неизведанный мир. Например, верхний слой почвы незаметно обеспечивает 95% нашей пищи. Более того, он также содержит 59% глобального биоразнообразия и является вторым по величине резервуаром углерода на Земле. Без плодородных, здоровых почв рушится сама основа нашего общества.

Тревогу, по словам ученых, вызывает то, что почвы быстро деградируют, угрожая производству продуктов питания. Эта угроза в значительной степени не осознается в обществе в целом, что препятствует эффективным шагам по защите почвы.

Впрочем, есть и хорошие новости: людям просто необходимо изменить то, как мы используем почву. В исследовании с нижним бельем использование земли оказалось единственным наиболее важным фактором, определяющим степень разложения белья.

Тип землепользования — сад, луг, поле или газон — является ключевым фактором в разложении нижнего белья Фото: Agroscope

Результаты проекта показали, что на газонах, пахотных землях и лугах в Швейцарии наблюдались самые низкие показатели биологической активности. Проще говоря, монокультуры травы, окружающие многие дома и здания, имели наименее плодородную почву из всех.

В то же время, частные сады, вероятно, являлись местом обитания наиболее активных разлагающих организмов, таких как черви, грибы, бактерии и другие почвенные организмы. Они также содержали самые высокие уровни органического углерода и питательных веществ. Ученые не знают наверняка, но считают, что это связано с тем, что сады часто тщательно высаживаются, удобряются и аэрируются их владельцами.

Результаты также показали, что около 58% хлопка начало разлагаться через 2 месяца после посадки в саду; напротив, на газонах разложение было наименьшим, в среднем около 40%. Соавтор исследования Марсель ван дер Хейден утверждает, что способ обработки почвы может существенно влиять как на почвенную жизнь, так и на ее качество.

Отметим, что эксперимент с нижним бельем был проведен 5 лет назад. В нем приняли участие 1000 добровольцев, которые закопали более 2000 пар хлопчатобумажного белья, а также 12 000 чайных пакетиков в различных ландшафтах. Спустя два месяца эти предметы были извлечены из почвы.

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