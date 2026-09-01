Найдивніший експеримент у світі: навіщо вчені закопали у землю 2000 пар нижньої білизни (фото)

У несподіваному експерименті ґрунтознавці закопали тисячі пар нижньої білизни, щоб довести свою точку зору. І їм це вдалося.

У рамках проєкту "Доказ у вигляді нижньої білизни" вчені закопали понад 2000 пар нижньої білизни в садах, луках, полях і на газонах по всій Швейцарії. Цей експеримент не був якоюсь грандіозною загальнонаціональною грою, але мав на меті винести на загальний огляд брудні таємниці людства, пише Science Alert.

На початку експерименту дослідники закопали бавовняну білизну, а потім викопали її через два місяці. Результати показали, що деякі пари буквально перетворилися на жалюгідні залишки швів, проте на інших залишилися лише одна-дві дірки. Результати проєкту були опубліковані в журналі Plants, People, Planet.

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Проєкт реалізувала команда вчених із Цюрихського університету, і його метою було продемонструвати, що деякі ґрунти на Землі буквально тримаються на плаву лише завдяки стрінгам. Загалом, проект демонструє, що нижня білизна може слугувати простим і зрозумілим інструментом, що надає цінну інформацію про стан ґрунтів. Більше того, вона ідеально підходить для привернення уваги суспільства до проблеми ґрунтів.

Добірка з понад 2000 предметів бавовняної нижньої білизни на різних стадіях розкладання, які були поховані на полях, луках та в садах Фото: Agroscope

У ході дослідження вчені запропонували своєрідний "Індекс нижньої білизни". За словами вчених, відсутність дірок у деяких закопаних предметах одягу є явною ознакою нестачі поживних речовин, які забезпечують високу біологічну активність. На жаль, це серйозна проблема.

Попередні дослідження вже показали, що під нашими ногами прихований цілий незвіданий світ. Наприклад, верхній шар ґрунту непомітно забезпечує 95 % нашої їжі. Більше того, він також містить 59 % глобального біорізноманіття і є другим за величиною резервуаром вуглецю на Землі. Без родючих, здорових ґрунтів руйнується сама основа нашого суспільства.

За словами вчених, тривогу викликає те, що ґрунти швидко деградують, що становить загрозу для виробництва харчових продуктів. Ця загроза значною мірою не усвідомлюється суспільством загалом, що перешкоджає вжиттю ефективних заходів щодо захисту ґрунтів.

Втім, є й хороші новини: людям просто необхідно змінити те, як ми використовуємо ґрунт. У дослідженні з нижньою білизною використання ґрунту виявилося єдиним найважливішим чинником, що визначає ступінь розкладання білизни.

Тип землекористування — сад, луг, поле чи газон — є ключовим фактором у розкладанні нижньої білизни Фото: Agroscope

Результати проекту показали, що на газонах, орних землях та луках у Швейцарії спостерігалися найнижчі показники біологічної активності. Простіше кажучи, монокультури трави, що оточують багато будинків і будівель, мали найменш родючий ґрунт із усіх.

Водночас приватні сади, ймовірно, були місцем проживання найбільш активних організмів, що розкладають органіку, таких як черв’яки, гриби, бактерії та інші ґрунтові організми. Вони також містили найвищі рівні органічного вуглецю та поживних речовин. Вчені не знають напевно, але вважають, що це пов’язано з тим, що сади часто ретельно висаджуються, удобрюються та аеруються їхніми власниками.

Результати також показали, що близько 58 % бавовни почало розкладатися через 2 місяці після висадки в саду; навпаки, на газонах розкладання було найменшим — у середньому близько 40 %. Співавтор дослідження Марсель ван дер Хейден стверджує, що спосіб обробки ґрунту може суттєво впливати як на ґрунтове життя, так і на його якість.

Зазначимо, що експеримент із нижньою білизною було проведено 5 років тому. У ньому взяли участь 1000 добровольців, які закопали понад 2000 пар бавовняної білизни, а також 12 000 чайних пакетиків у різних ландшафтах. Через два місяці ці предмети було витягнуто з ґрунту.

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