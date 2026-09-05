Як сякатися та чому підлітки неприємно пахнуть: безглузді дослідження лауреатів "Шнобелівської премії"

Добірка найдивніших і найбезглуздіших досліджень лауреатів жартівливої премії у світі науки — Шнобелівської премії.

Шнобелівська премія — щорічна жартівлива премія, яка присуджується за наукові відкриття, що спочатку змушують людей посміхнутися, а потім — задуматися. Премію присуджує науково-гумористичний журнал Annals of Improbable Research, пише Daily Mail.

"Фокус" розповідає про найдивніші та найбезглуздіші дослідження, які цього року були номіновані на Шнобелівську премію.

Навчаємося правильно сякатися

50 років тому японські дослідники виміряли швидкість і об’єм повітря, що видихається під час сильного видиху. За словами авторів дослідження з Медичного коледжу Вакаями, мета їхнього аналізу полягала в тому, щоб надати корисні вказівки тим, хто не розуміє, як правильно сякатися.

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У своєму дослідженні вчені дійшли висновку, що глибоке й тривале висякання найкраще допомагає очистити ніс, ніж короткий і різкий видих. Зазначимо, що дослідження було удостоєне Шнобелівської премії з медицини — премію присуджено посмертно головному автору, доктору Тодзюкі Унно.

Чому підлітки неприємно пахнуть

"Шнобелівська" премія за дослідження нюху дісталася німецьким вченим, які довели, що немовлята приємно пахнуть для своїх батьків, а підлітки — навпаки.

Дослідження було проведено у 2017 році: 235 батьків попросили оцінити приємність запаху своїх дітей. Результати показали, що запах маленьких дітей оцінювався як приємний, але це змінювалося у міру настання статевої зрілості.

Автори дослідження вважають, що сприйняття запаху маленьких дітей як приємного може сприяти формуванню прихильності, а отже, і турботі.

Ми цінуємо друзів, які не люблять тих, хто нам не подобається.

Вчені з Університету штату Оклахома також отримали Шнобелівську премію — вони виявили, що люди цінують друзів, які негативно ставляться до тих, хто їм не подобається. Іноді люди віддають перевагу друзям, які є більш злісними, ніж соціально орієнтованими, наприклад, своїм ворогам.

Представники вищого класу частіше крадуть солодощі

Премію з економіки було присуджено вченим, які виявили, що представники вищого класу частіше крадуть солодощі, призначені для дітей. Їхнє дослідження показало, що, коли їм залишали банку цукерок із позначкою "для дітей", учасники з вищого класу потайки брали собі більше, ніж представники нижчого класу.

Премія у галузі фізики — за спробу розробити пісуар, що не розбризкує воду Фото: University of Waterloo

Крім того:

премія в галузі біології — за дослідження, в ході якого вчені наступали на змій, щоб з’ясувати, що змушує їх кусати;

премія в галузі хімії — за дослідження, в якому вчені виявили, що молочні білки тарганів містять утричі більше енергії, ніж молочні білки корів;

премія в галузі технологій — за дослідження, в якому вчені використовували 3D-друк для відтворення хоботка комара;

премія в галузі фізики — за спробу розробити пісуар без бризок.

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