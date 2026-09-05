Улюбленець чи злий двійник: вчені можуть повернути до життя померлу тварину, але чи буде вона такою самою

У вчених є технології, а у деяких людей — достатньо грошей, щоб спробувати створити версію 2.0 улюбленців. Але чи будуть вони зрештою такими самими?

Якими б енергійними не були наші домашні улюбленці і як би добре ми про них не дбали, на жаль, вони не живуть вічно. Але що, якби ми могли подарувати їм безсмертя? У традиційному розумінні це все ще далеко за межами науки, проте є інший спосіб — клонування, пише IFLScience.

Три десятиліття тому вчені вперше в історії клонували вівцю Доллі, але з того часу вони досягли неймовірного прогресу, і тепер у світі існують компанії, які пропонують клонування котів, собак і навіть коней. Зазначимо, що клонування тварин — не дешеве задоволення, близько 50 тисяч доларів. Однак є й інший момент: чи отримаєте ви в результаті ту саму тварину?

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Клонування тварин

Для клонування будь-якої живої істоти знадобляться два типи клітин:

соматична клітина — будь-яка клітина організму, крім сперматозоїда або яйцеклітини (найчастіше клітини шкіри). З неї беруть ядро, яке містить "рецепт" для відтворення вихідної тварини — ДНК;

яйцеклітина — з неї видаляють власне ядро, а потім поміщають туди донорське ядро соматичної клітини.

Далі яйцеклітину піддають електричному розряду, і вона починає ділитися та розвиватися в ембріон. Далі ембріон можна помістити в матку дорослої самки тварини, а потім, зрештою, сурогатна мати народить клоновану тварину.

Все звучить досить просто, але відсоток успіху клонованих тварин, за словами вчених, неймовірно низький. Для порівняння: вченим знадобилося 277 спроб, перш ніж їм все-таки вдалося клонувати овечку Доллі — перше ссавце, клоноване таким чином, ще в 1996 році. З тих пір минули десятиліття, але навіть сьогодні відсоток успіху коливається від 0,1% до 16%.

І все ж цього достатньо, щоб наука зробила крок вперед, виходячи за межі простого доведення можливості клонування тварин. Раніше вчені розглядали клонування як спосіб збереження видів, проте тепер стало можливим клонувати й домашніх тварин.

У США на цьому ринку домінує компанія ViaGen Pets & Equine: за 50 000 доларів вчені беруть зразок шкіри у вашого улюбленця (живого або нещодавно померлого), а потім використовують його для створення клону.

Чи стане клон тим самим улюбленцем?

За словами старшого викладача політичної філософії в Університеті Лафборо, доктора Джоша Мілберна, собаки та коти, як і люди, — це не просто генетичний матеріал. Навіть якщо відкинути інші фактори, клонування улюбленого собаки чи кішки не призводить до переродження цього собаки чи кішки. Простіше кажучи, у кінцевому підсумку народжується інша собака чи кішка, більше того, клон може навіть не бути схожим на "оригінального" улюбленця.

Найбільш наочним прикладом цього є експеримент із кішками: клонована кішка CC мала забарвлення шерсті, яке значно відрізнялося від забарвлення своєї триколірної кішки-донора. Це пов’язано з тим, що у кішок середовище в утробі матері впливає на колір і малюнок шерсті, а CC розвивалася в іншій утробі, ніж "оригінальна" тварина.

Але навіть якщо в результаті клонування тварина буде зовні схожа на "оригінал", за словами доктора Мілберна, малоймовірно, що вона матиме точно такий самий темперамент. Це пов’язано з тим, що вплив життєвого досвіду та спільних переживань також є частиною того, що робить наших улюбленців унікальними. Клони не перебуватимуть в ідентичних умовах, що й їхні "батьки", що також призведе до відмінностей.

За словами експертів, є й інший аспект — етичні проблеми. Опитування 2025 року показало, що лише 34 % опитаних вважали клонування тварин морально прийнятним, тоді як 59 % респондентів вважали його морально неправильним.

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