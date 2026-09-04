Пророкують грозу та бояться розлуки: 8 неймовірно милих фактів про котів

Дослідники назвали кілька вражаючих фактів про котів, які раніше були підтверджені наукою.

Люди та коти тисячоліттями живуть пліч-о-пліч, але ми досі мало знаємо про наших улюбленців. Втім, деякі цікаві факти вчені все ж змогли виявити в результаті численних досліджень, пише Science Focus.

Вчені зібрали 8 цікавих фактів про наших пухнастих улюбленців.

Повільне моргання — простий спосіб подружитися з кішкою

Вчені з університетів Портсмута та Сассекса виявили, що примружування очей — найкращий спосіб налагодити контакт із кішками. Результати аналізу показують, що ця техніка імітує так звану котячу посмішку і, ймовірно, допомагає налагодити зв’язок між людиною та кішкою.

За словами провідної авторки дослідження, професорки Карен Маккомб, багато власників котів раніше вже підозрювали це, а тому було чудово знайти цьому підтвердження. Дослідження показало, що кішки частіше повільно моргають, дивлячись на своїх господарів, після того, як ті моргнули в їхній бік, порівняно з ситуацією, коли вони взагалі не взаємодіють.

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Кожна десята кішка боїться розлуки

Інше дослідження показало, що більше ніж кожна десята домашня кішка виявляє поведінкові проблеми під час тимчасової розлуки зі своїми господарями. Під час дослідження котів із проблемами, пов’язаними з розлукою, вчені виявили, що коти, які страждають від розлуки, як правило, жили в сім’ях, де не було жінок або проживала більше ніж одна жінка. Відсутність доступу до іграшок, а також відсутність інших домашніх тварин у будинку також були пов’язані з аналогічними поведінковими проблемами у кішок.

Аналіз показав, що 13,5 % усіх обстежених котів виявляли хоча б одну з кількох ознак, пов’язаних із проблемами, спричиненими розлукою:

у 20 із 30 котів спостерігалася деструктивна поведінка;

у 19 котів — надмірна вокалізація;

у 18 котів — сечовипускання в недозволених місцях;

у 11 котів — агресивність;

у 11 котів — збудження-тривожність;

у 7 котів — неадекватна дефекація.

Ваша кішка дійсно любить вас

Їжа — не єдине, що спочатку зблизило котів і людей. Хімічний аналіз кісток котів із Китаю, вік яких становить 5300 років, показав, що ці стародавні коти полювали на гризунів, які мешкали у зерносховищах. Простіше кажучи, люди надавали їм притулок. Простіше кажучи, домашні кішки жили з людьми не тільки заради їжі, а й заради ласки.

Одомашнення кішок виявило цілу низку особливостей поведінки кішок. До них належать догляд за шерстю, ігри в бійки та принесення додому напівмертвих мишей для імпровізованих ігор. Ці моделі поведінки пов’язані не лише з їжею — вони пов’язані з родиною. Більше того, у 2019 році вчені з’ясували, що кішки, ймовірно, виявляють прихильність до людей.

Можуть передбачити наближення грози

Дослідники довели, що кішки та інші тварини чутливіші за людей до звуків, запахів та змін атмосферного тиску. Гостріші чуття також дозволяють тваринам вловлювати ознаки наближення грози задовго до того, як про це дізнаються люди.

Аналіз показав, що безпосередньо перед грозою внутрішнє вухо кішок може виявити раптове падіння атмосферного тиску. Вважається, що тварини навчилися пов’язувати це з наближенням грози. Крім того, якщо десь далеко вже вирує буря, коти можуть вловити слабкий гуркіт грому.

Також вважається, що кішки можуть відчувати запах дощу, що наближається, або характерний запах озону, який часто утворюється під час ударів блискавки й має різкий металевий запах.

Люблять коробки, бо в них затишно

Не секрет, що кішки можуть спати до 18 годин на добу, а оскільки вони ведуть самотній спосіб життя, тваринам потрібне безпечне укриття, де вони зможуть подрімати.

Дослідники виявили, що кішки, які згорнулися в коробці калачиком, найімовірніше, просто уникають холодної підлоги. Кішки почуваються комфортно при кімнатній температурі, яка приблизно на 14 °C вища за комфортну для людини, і якщо немає зручного сонячного променя, щоб полежати, вони обійдуться затишною коробкою з-під взуття.

Мають величезний вплив на місцеву дику природу.

Дослідження, проведені у 2020 році, показали, що домашні кішки вбивають більше здобичі на цій території, ніж дикі хижаки аналогічного розміру. Аналіз показав, що полювання домашніх тварин може мати значний вплив на місцеву популяцію диких тварин — цей вплив здебільшого зосереджений навколо місця проживання кішки.

Дослідження показує, що домашні кішки вбивають у 2–10 разів більше диких тварин, ніж відповідні їм дикі хижаки. Дані свідчать про те, що домашні кішки в середньому вбивають від 14,2 до 38,9 жертв на гектар на рік.

Не можуть бути веганами

У дикій природі кішки є виключно м’ясоїдними тваринами. Справа в тому, що деякі амінокислоти, необхідні кішкам, містяться виключно в м’ясі — наприклад, таурин. Тварини не здатні синтезувати його або накопичувати, а тому веганський раціон для котів має бути дуже ретельно підібраний з урахуванням їхнього віку та ваги.

Котячі вуса забезпечують їм точність

Вуса котів, відомі як вібриси, — це близько 24 рухомих волосинок, які доповнюються іншими, менш помітними вусами над очима, на підборідді та задній частині передніх лап. Ці потовщені волоски наповнені глибоко розташованими нервами, які допомагають нашим улюбленцям буквально намацувати шлях під час полювання, особливо в темряві.

Відомо, що вібриси допомагають котам оцінювати відстань під час руху. Цю ж роль виконують спеціальні сенсорні органи на кінчиках вусів, які визначають відстань, напрямок і навіть текстуру здобичі.

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