Предсказывают грозу и боятся разлуки: 8 невероятно милых фактов о кошках

Исследователи назвали несколько умопомрачительных фактов о кошках, которые ранее были подтверждены наукой.

Люди и кошки тысячелетиями живут бок о бок, но нам все еще мало известно о наших питомцах. Впрочем, некоторые любопытные факты ученые все же смогли обнаружить в результате многочисленных исследований, пишет Science Focus.

Ученые собрали 8 любопытных фактов о наших пушистых питомцах.

Медленное моргание — простой способ подружиться с кошкой

Ученые из университетов Портсмута и Сассекса обнаружили, что прищуривание глаз — лучший способ установить контакт с кошками. Результаты анализа показывают, что эта техника имитирует так называемую кошачью улыбку и, вероятно, помогает установить связь между человеком и кошкой.

По словам ведущего автора исследования, профессора Карен Маккомб, многие владельцы кошек ранее уже подозревали это, а потому было здорово найти этому подтверждение. Исследование показало, что кошки чаще моргают медленно, глядя на своих хозяев, после того, как те моргнули в их сторону, по сравнению с ситуацией, когда они вообще не взаимодействуют.

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Каждая десятая кошка боится разлуки

Другое исследование показало, что более чем каждая десятая домашняя кошка демонстрирует поведенческие проблемы при временной разлуке со своими хозяевами. В ходе исследования кошек с проблемами, связанными с разлукой, ученые обнаружили, что кошки, страдающие от разлуки, как правило, жил в семьях, где не было женщин или проживало более одной женщины. Отсутствие доступа к игрушкам, а также отсутствие других домашних животных в доме также были связаны с аналогичными поведенческими проблемами у кошек.

Анализ показал, что 13,5% всех обследованных кошек проявляли хотя бы одну из нескольких черт, связанных с проблемами, вызванными разлукой:

у 20 из 30 кошек отмечалось деструктивное поведение;

у 19 кошек — чрезмерная вокализация;

у 18 кошек — мочеиспускание в неположенных местах;

у 11 кошек — агрессивность;

у 11 кошек — возбуждение-тревожность;

у 7 кошек — неадекватная дефекация.

Ваша кошка действительно любит вас

Еда — не единственно, что изначально сблизило кошек и людей. Химический анализ костей кошек из Китая, возраст которых составляет 5300 лет, показал, что эти древние кошки были охотниками на грызунов, которые жили в зернохранилищах. Проще говоря, люди давали им убежище. Проще говоря, домашние кошки жили с людьми не только за еду, но также и за ласку.

Одомашнивание кошек открыло целый ряд кошачьих поведенческих особенностей. К ним относятся уход за шерстью, игры в драки и принесение домой полумертвых мышей для импровизированных игр. Эти модели поведения связаны не только с едой – они связаны с семьей. Более того, в 2019 году ученые выяснили, что кошки, вероятно, проявляют привязанность к людям.

Могут предсказать приближение грозы

Исследователи доказали, что кошки и другие животные более чувствительны, чем люди, к звукам, запахам и изменениям атмосферного давления. Обостренные чувства также позволяют животным улавливать намеки на приближающуюся грозу задолго до того, как об этом узнают люди.

Анализ показал, что непосредственно перед грозой внутренне ухо кошек может обнаружить внезапное падение атмосферного давления. Считается, что животные научились связывать это с надвигающейся грозой. Кроме того, если вдали уже бушует буря, она может уловить слабый раскат грома.

Также считается, что кошки могут почувствовать запах приближающегося дождя или характерный запах озона, который часто образуется при ударах молнии и имеет резкий металлический запах.

Любят коробки, потому что в них уютно

Не секрет, что кошки могут спать до 18 часов в сутки, а поскольку они придерживаются одиночного способа жизни, животные нуждаются в безопасном укрытии, где смогут вздремнуть.

Исследователи обнаружили, что кошки, свернувшиеся в коробке калачиком, вероятнее всего, просто избегают холодного пола. Кошки чувствуют себя комфортно при комнатной температуре примерно на 14°C выше, чем комфортная для человека, и если нет удобного солнечного луча, чтобы полежать, они обойдутся уютной коробкой из-под обуви.

Оказывают огромное влияние на местную дикую природу.

Исследования, проведенные в 2020 году, показали, что домашние кошки убивают больше добычи на данной территории, чем дикие хищники аналогичного размера. Анализ показал, что охота домашних животных может оказать большое влияние на местную популяцию диких животных — это влияние в основном сосредоточено вокруг места обитания кошки.

Исследование показывает, что домашние кошки убивают в 2-10 раз больше диких животных, чем соответствующие им дикие хищники. Данные указывают на то, что домашние кошки в среднем убивают от 14,2 до 38,9 жертв на гектар в год.

Не могут быть веганами

В дикой природе кошки являются исключительно плотоядными животными. Дело в том, что несколько аминокислот, необходимых кошкам, встречаются исключительно в мясе — например, таурин. Животные не способны синтезировать его или накапливать, а потому веганский рацион для кошек должен быть очень тщательно подобран с учетом их возраста и веса.

Кошачьи усы обеспечивают им точность

Усы кошек, известные как вибриссы, представляют собой около 24 подвижных волосков, которые дополняются другими, менее заметными усами над глазами, на подбородке и задней части передних лап. Эти утолщенные волоски наполнены глубоко расположенными нервами, которые помогают нашим питомцам буквально нащупывать путь во время охоты, особенно в темноте.

Известно, что вибриссы помогают кошкам оценивать расстояние во время движения. Эту же роль выполняют специальные сенсорные органы на кончиках усов, которые отслеживают расстояние, направление и даже текстуру добычи.

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