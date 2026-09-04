Лисяча голова, куплена за копійки, виявилася чимось особливим: вона належить виду, що давно вимер

Антикварна лисяча голова, придбана на аукціоні, виявилася зовсім не лисицею. Аналіз показує, що насправді ці останки належать давно вимерлому виду тварин.

Дивна лисяча голова з виряченими очима, горбистим чолом і чимось на зразок посмішки здалася настільки кумедною, що на антикварному ринку за неї заплатили 50 фунтів (близько 60 доларів, трохи більше 3000 гривень). Пізніше опудало перепродали на аукціоні, і власник був вражений, коли лот пішов з молотка за суму, в 1000 разів більшу, ніж він заплатив за нього спочатку, пише Science Alert.

Справа в тому, що лисяча голова насправді зовсім не належала лисиці. За словами торговця дивовижами з природничої історії Великої Британії Джеймса Кренфілда, його увагу привернуло аукціонне оголошення про продаж "голови лисиці 19 століття". Спочатку Кренфілда привабила кумедна чарівність опудала, а потім він придивився уважніше й зрозумів, що це зовсім не лисиця.

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Насправді лисяча голова, як виявилося, належала давно вимерлому виду — тасманійському тигру. Зазначимо, що тілацин (Thylacinus cynocephalus) — м’ясоїдний сумчастий, схожий на великого собаку. Ці тварини також відомі як тасманійські тигри, оскільки їхня спина вкрита смугастим візерунком. У минулому ці тварини були широко поширені по всій Австралії і навіть на півночі, аж до Нової Гвінеї.

Джеймс Кренфілд із так званою "лисячою головою" Фото: Instagram

Однак на момент прибуття європейських поселенців тасманійський тигр мешкав лише на острові Тасманія. На жаль, у 19-му та на початку 20-го століття місцеві фермери вважали тілацинів загрозою для худоби, а тому буквально винищили цілий вид. Останній відомий екземпляр тасманійського тигра помер у тасманійському зоопарку 7 вересня 1936 року.

Тепер, через майже 90 років, одного з представників цього виду було виявлено на іншому кінці світу. Принаймні, якусь його частину. За словами Кренфілда, явні ознаки того, що голова належить не лисиці, а тілацину, були у зубах: у лисиць та інших споріднених тварин шість верхніх різців — великих передніх зубів, розташованих між іклоподібними іклами. Однак у цього зразка їх було вісім — стільки ж, скільки й у тасманійського тигра.

Зазначимо, що не лише Кренфілд відзначив унікальність цього екземпляра, і тому між колекціонерами розгорілася запекла боротьба за трофей — остаточна ціна сягнула понад 85 000 доларів.

Брендон Мензіс демонструє нижню щелепу тасманійського тигра, показуючи, що вона збігається з рентгенівськими знімками Фото: Instagram

Після того, як Кренфілд отримав голову, він провів рентгенівське та комп'ютерне томографічне дослідження зразка. Результати підтвердили, що колекціонеру вдалося придбати справжню голову тасманійського тигра. Рентгенівські знімки також показали, що череп у чучелі перебуває в ідеальному, бездоганному стані.

Експерти погоджуються з цією оцінкою, і цей екземпляр тепер офіційно внесено до Міжнародної бази даних зразків тасманійського тигра (ITSD). За словами директора проєкту ITSD Стівена Слейтхолма, цей екземпляр є лише другим відомим опудалом голови. Інший зберігається у приватній колекції доктора Еріка Гілера, зоолога з Університету Тасманії.

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