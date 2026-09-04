Лисья голова, купленная за гроши, оказалась чем-то особенным: принадлежит давно вымершему виду

Антикварная лисья голова, купленная на аукционе, оказалась вовсе не лисой. Анализ показывает, что на самом деле останки принадлежат давно вымершему видов животных.

Странная лисья голова с выпученными глазами, бугристым лбом и почти улыбкой показалась настолько забавной, что на антикварном рынке за нее заплатили 50 фунтов (около 60 долларов, чуть более 3000 гривен). Позже чучело перепродали на аукционе и владелец был поражен, когда лот ушел с молотка за сумму, в 1000 раз больше, чем он заплатил за нее изначально, пишет Science Alert.

Дело в том, что лисья голова на самом деле вовсе не принадлежала лисе. По словам торговца диковинками естественной истории Великобритании Джеймса Крэнфилда, его внимание привлекло аукционное объявление о продаже "головы лисы 19 века". Забавное очарование чучела сначала привлекло внимание Крэнфилда, а затем он присмотрелся повнимательнее и понял, что это вовсе не лиса.

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На самом деле лисья голова, как оказалось, принадлежала давно вымершему виду — тасманскому тигру. Отметим, что тилацин (Thylacinus cynocephalus) — плотоядный сумчатый, похожий на большую собаку. Эти животные также известны как тасманские тигры поскольку их спина покрыта полосатым рисунком. В прошлом эти животные были широко распространены по всей Австралии и даже на севере, вплоть до Новой Гвинеи.

Джеймс Крэнфилд с так называемой "лисьей головой" Фото: Instagram

Однако к моменту прибытия европейских поселенцев тасманский тигр обитал лишь на острове Тасмани. Увы, в 19 и начале 20 века местные фермеры считали тилацинов угрозой для скота, а потому буквально истребили целый вид. Последний известный экземпляр тасманийского тигра умер в тасманском зоопарке 7 сентября 1936 года.

Теперь, спустя почти 90 лет, один из представителей этого вида был обнаружен на другом конце света. По крайней мере, какая-то его часть. По словам Крэнфилда, явные признаки того, что голова принадлежит не лисе, а тилацину были в зубах: у лис и других родственных животных шесть верхних резцов – крупных передних зубов, между клыкообразными клыками. Однако у этого образца их было восемь — столько же, сколько и у тасманского тигра.

Отметим, что не только Крэнфилд отметил уникальность этого экземпляра, а потому между коллекционерами разгорелась ожесточенная борьба за трофей — окончательная цена достигла более 85 000 долларов.

Брэндон Мензис демонстрирует нижнюю челюсть тасманийского тигра, показывая, что она соответствует рентгеновским снимкам Фото: Instagram

После того, как Крэнфилд заполучил голову, он подверг образец рентгеновскому и компьютерному томографическому исследованию. Результаты подтвердили, что коллекционеру удалось заполучить подлинную голову тасманского тигра. Рентгеновские снимки также показали, что череп в чучеле находится в идеальном, безупречном состоянии.

Эксперты согласны с этой оценкой, и экземпляр теперь официально добавлен в Международную базу данных образцов тасманийского тигра (ITSD). По словам директора проекта ITSD Стивена Слейтхолма, этот экземпляр является лишь вторым известным чучелом головы. Другой хранится в частной коллекции доктора Эрика Гилера, зоолога из Университета Тасмании.

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