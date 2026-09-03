500 млн лет назад нечто оставило на Земле странные шестиугольные отпечатки: тайна наконец раскрыта

Странные шестиугольные окаменелости веками не давали ученым покоя. Теперь исследователям наконец удалось выяснить, как выглядел тот, кто оставил эти окаменелые следы, найденные в Палеодиктионе.

Загадка таинственной шестиугольной окаменелости, оставленной кем-то, кто жил на Земле около 500 миллионов лет назад, столетиями не давала покоя ученым. Однако теперь, похоже, мы наконец-то приблизились к разгадке. В новом исследовании ученые описали, как выглядит существо, которое оставило эти загадочные следы на древних окаменелостях, найденных в Палеодиктионе, выделив двух наиболее вероятных кандидатов, пишет IFLScience.

Тайна окаменелости Палеодиктион считается одним из самых долго нераскрытых дел в палеонтологии. В 1850 году итальянский палеонтолог Джузеппе Менегини дал название окаменелости из отложений эоценового возраста. Однако ученый описывал вовсе не животное, а странный отпечаток, оставленный неопознанным существом.

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С тех пор мы обнаружили палеодиктион — так называется этот вид ископаемых следов — в виде окаменелостей на вершинах горных хребтов и свежих следов на дне моря. Проще говоря, кем бы не было это существо, оно жило на планете 500 миллиардов лет назад и процветает до сих пор. Но что это?

В новом исследовании команда во главе с палеонтологом Андреа Баукон из Генуэзского университета выдвинула теорию, что древний загадочный отпечаток, вероятно, принадлежит членистоногому. Членистоногие — это беспозвоночные животные с сегментированным телом и твердым экзоскелетом, науке уже известны миллионы видов, обитающих из наземных и морских экосистем.

В ходе исследования ученые изучили литературу в поисках примеров палеодиктиона и отправились в полевые исследования на поиски новых ископаемых образцов в Аппенинах и Альпах. Эти регионы могут показаться странным выбором, однако известно, что в прошлом они были скрыты под древним океаном.

В прошлом году был описан сверхгигантский экземпляр глубоководного изопода Фото: Wikimedia Commons

В результате ученым удалось обнаружить древние окаменелости палеодиктиона, а подводные аппараты запечатлели их современные версии на морском дне. Речь о сложных норах, вырытых организмами, которые обитали в прошлом и до сих пор живы. Анализ показывает, что окаменелости и современные структуры состоят из прямых туннелей с острыми углами. Такая структурная модель ассоциируется с членистоногими, поскольку их жесткий экзоскелет и членистые конечности определяют диапазон их передвижения, а ученым удалось выделить двух ключевых претендентов: глубоководные изоподы и амфиподы.

Несмотря на то, что нам удалось понять, кому принадлежат загадочные следы, ученые все еще не знают, для чего именно они использовали эту структуру. Предыдущие теории предполагали, что это может быть система для выращивания бактерий, но новое исследование предполагает, что это может быть коммуникационная сеть для колонии животных.

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