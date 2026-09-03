Спустя два столетия затерянный континент был найден: здесь процветала развитая цивилизация (фото)

Исследователи утверждают, что им наконец-то удалось обнаружить загадочный "затерянный континент", связанный с инопланетными существами.

Интерес к таинственному затерянному континенту, где, по мнению сторонников теории заговоров, когда-то существовала развитая цивилизация, возобновился — эксперты утверждают, что им наконец-то удалось установить его истинное местоположение, пишет Daily Mail.

Речь идет о гипотетическом континенте, известном как Лемурия — теория его существования была предложена в 19 веке, чтобы объяснить, почему похожие окаменелости лемуров были обнаружены в Индии и Мадагаскаре, несмотря на то, что эти страны разделены Индийским океаном.

Теперь сторонники этой теории утверждают, что Лемурия, а возможно и руины древней доисторической цивилизации, могут быть скрыты под толщей океана. Отметим, что ученые работают над установлением границ подлинного затонувшего участка суши в этом регионе, хотя никаких доказательств, связывающих его с Лемурией или развитой цивилизацией, нет.

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Отметим, что затерянный континент стал ассоциироваться с причудливыми теориями, включающими "звездные семена", которые якобы несут инопланетную ДНК, яйцекладущих гуманоидов и даже доисторическую ядерную войну. Некоторые верующие также используют исследования древнего субконтинента Маврития, остатки которого лежат под Индийским океаном, как доказательство правдивости легенды о Лемурии.

Ученые исследуют "затерянный континент" между Маврикием и Индией Фото: Alamy

Ученые отмечают, что Маврития — геологический массив, оставшийся после распада древнего суперконтинента, а не свидетельство существования развитого или доисторического общества. Не было обнаружено никаких руин, артефактов или останков, свидетельствующих о существовании там разумной цивилизации.

В то же время, связь между Мавритией и Лемурией основана на том, что люди связывают подлинное геологическое открытие с легендой, которая за более чем 160 лет претерпела множество изменений.

Известно, что впервые теория о существовании Лемурии была впервые предложена в 1864 году британским зоологом и биогеографом Филипом Склейтером. Ученый пытался объяснить, почему окаменелости лемуров были обнаружены на Мадагаскаре и в Индии, но не в Африке, несмотря на о, что континент расположен гораздо ближе к Мадагаскару.

Склейтер сомневался в том, что животные могли пересечь Индийский океан, а потому предположил, что когда-то между двумя регионами существовал сухопутный мост, а затем он затонул. Он назвал этот гипотетический континент Лемурией в честь животных, чье распространение вдохновило на эту теорию.

Позже идея стала популярной, но в конечном итоге утратила свою популярность после того, как теория континентального дрейфа объяснила, что Индия и Мадагаскар когда-то составляли часть одной суши. Проще говоря, Лемурия больше не была нужна для разгадки тайны ископаемых, но она сохранилась вне поля зрения основной науки и все больше переплеталась с оккультными верованиями и теориями заговора.

Идея Лемурии смешалась с трудами Джеймса Черчворда, британского писателя Фото: Alamy

Позже легенда стала ассоциироваться с горой Шаста в Северной Калифорнии, где, по утверждению верующих, выжившие лемурийцы основали подземный город под названием Телос. Согласно местной мифологии, континент был разрушен был разрушен в результате катастрофического землетрясения, но некоторые из его жителей спаслись и продолжили жить под горой.

История стала еще любопытнее, когда история Лемурии срослась с теорией британского писателя Джеймса Черчварда. Он считал, что существовал другой затерянный континент, Му, а на нем около 50 000 назад процветала технологически развитая цивилизация. В конце концов истории Му и Лемурии слились воедино, а сторонники теории заговоров даже утверждали, что некоторые современные люди произошли от этой затерянной цивилизации.

Впрочем, несмотря на то, что инопланетные цивилизации являются не более чем легендой, научные поиски древней суши под Индийским океаном вполне реальны. Маврикий был описан в научной статье в 2013 году, а в 2017 году исследователи сообщили о дополнительных доказательствах его покрытых лавой останков.

По словам ученых, этот материк представляет собой фрагмент, оставшийся после распада Гондваны, суперконтинента, существовавшего около 200 миллионов лет назад. Считается, что остатки Маврикия разбросаны под Индийским океаном.

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