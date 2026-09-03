Через два століття загублений континент було знайдено: тут процвітала розвинена цивілізація (фото)

Дослідники стверджують, що їм нарешті вдалося виявити загадковий "загублений континент", пов’язаний з інопланетними істотами.

Інтерес до таємничого загубленого континенту, де, на думку прихильників теорій змови, колись існувала розвинена цивілізація, відновився — експерти стверджують, що їм нарешті вдалося встановити його справжнє місцезнаходження, пише Daily Mail.

Йдеться про гіпотетичний континент, відомий як Лемурія — теорія його існування була висунута в 19 столітті, щоб пояснити, чому схожі скам’янілості лемурів були виявлені в Індії та на Мадагаскарі, незважаючи на те, що ці країни розділені Індійським океаном.

Тепер прихильники цієї теорії стверджують, що Лемурія, а можливо, й руїни стародавньої доісторичної цивілізації, можуть бути приховані під товщею океану. Зазначимо, що вчені працюють над визначенням меж справжньої затонулої ділянки суші в цьому регіоні, хоча жодних доказів, що пов’язують її з Лемурією або розвиненою цивілізацією, немає.

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Зазначимо, що загублений континент став асоціюватися з химерними теоріями, що включають "зоряне насіння", яке нібито містить інопланетну ДНК, гуманоїдів, що відкладають яйця, і навіть доісторичну ядерну війну. Деякі прихильники цієї теорії також використовують дослідження стародавнього субконтиненту Мавритія, залишки якого лежать під Індійським океаном, як доказ правдивості легенди про Лемурію.

Вчені досліджують "загублений континент" між Маврикієм та Індією Фото: Alamy

Вчені зазначають, що Маврикія — це геологічний масив, що залишився після розпаду стародавнього суперконтиненту, а не свідчення існування розвиненого чи доісторичного суспільства. Не було виявлено жодних руїн, артефактів чи останків, що свідчили б про існування там розумної цивілізації.

Водночас зв’язок між Мавритією та Лемурією ґрунтується на тому, що люди пов’язують справжнє геологічне відкриття з легендою, яка за понад 160 років зазнала чимало змін.

Відомо, що теорія про існування Лемурії була вперше висунута у 1864 році британським зоологом і біогеографом Філіпом Склейтером. Вчений намагався пояснити, чому скам'янілості лемурів були виявлені на Мадагаскарі та в Індії, але не в Африці, незважаючи на те, що цей континент розташований набагато ближче до Мадагаскару.

Склейтер сумнівався в тому, що тварини могли перетнути Індійський океан, а тому припустив, що колись між цими двома регіонами існував сухопутний міст, який згодом затонув. Він назвав цей гіпотетичний континент Лемурією на честь тварин, поширення яких надихнуло на цю теорію.

Згодом ця ідея набула популярності, але зрештою втратила її після того, як теорія континентального дрейфу пояснила, що Індія та Мадагаскар колись були частиною одного материка. Простіше кажучи, Лемурія більше не була потрібна для розгадки таємниці скам’янілостей, але вона залишилася поза увагою основного наукового співтовариства і дедалі більше перепліталася з окультними віруваннями та теоріями змови.

Ідея Лемурії переплелася з творами Джеймса Черчворда, британського письменника Фото: Alamy

Пізніше ця легенда стала асоціюватися з горою Шаста у Північній Каліфорнії, де, за твердженням віруючих, лемурійці, що вижили, заснували підземне місто під назвою Телос. Згідно з місцевою міфологією, континент був зруйнований внаслідок катастрофічного землетрусу, але деякі з його мешканців врятувалися і продовжили жити під горою.

Історія стала ще цікавішою, коли розповідь про Лемурію поєдналася з теорією британського письменника Джеймса Черчварда. Він вважав, що існував інший загублений континент, Му, і що близько 50 000 років тому на ньому процвітала технологічно розвинена цивілізація. Зрештою історії Му та Лемурії злилися воєдино, а прихильники теорій змови навіть стверджували, що деякі сучасні люди походять від цієї загубленої цивілізації.

Втім, незважаючи на те, що інопланетні цивілізації є не більше ніж легендою, наукові пошуки стародавньої суші під Індійським океаном цілком реальні. Маврикій був описаний у науковій статті у 2013 році, а у 2017 році дослідники повідомили про додаткові докази існування його залишків, покритих лавою.

За словами вчених, цей материк є фрагментом, що залишився після розпаду Гондвани — суперконтиненту, який існував близько 200 мільйонів років тому. Вважається, що залишки Маврикія розкидані по дну Індійського океану.

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