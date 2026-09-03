У Стародавньому Римі продавали квитки до Воріт пекла: вони справді "працювали"

У Стародавньому Римі кожен бажаючий міг придбати квиток до Воріт пекла, які розташовувалися в античному місті Ієраполісі. Зараз його руїни знаходяться на території сучасної Туреччини.

За часів стародавніх римлян у місті стояв невеликий храм, під яким ховався вхід до печери. Перед входом розташовувалася огороджена арена з кам’яними сидіннями для глядачів, пише "Фокус".

Греко-римський античний історик, географ і філософ Страбон особисто відвідав це місце і написав про нього:

"Я кинув туди (на арену, — ред.) горобців, і вони одразу ж випустили останній подих".

Жерці храму виводили на арену биків, і тварини падали мертвими, при цьому самі жерці залишалися неушкодженими.

Біля входу на арену продавали птахів, щоб бажаючі могли самі переконатися, наскільки небезпечним було це місце.

Це святилище існувало понад 500 років.

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Нещодавно група вчених дослідила вхід до загадкової печери й дійшла висновку, що через розлом виходив вуглекислий газ. Ближче до підлоги арени кількість вуглекислого газу досягала найвищої концентрації. Як відомо, вуглекислий газ важчий за кисень, тому він накопичувався за ніч на арені й випаровувався на сонці.

Тварини гинули на арені, оскільки вдихали газ на рівні землі, але жерці тримали голови над хмарою вуглекислого газу, а їхні ритуали обов’язково проводилися лише на світанку.

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