В Древнем Риме продавали билеты к Вратам ада: они действительно "работали"

В Древнем Риме каждый желающий мог купить билет Вратам ада, которые располагались в античном городе Иераполисе. Сейчас его руины находятся на территории современной Турции.

Во времена древних римлян в городе располагался небольшой храм, под которым прятался вход в пещеру. Перед входом располагалась огороженная арена с каменными сиденьями для зрителей, пишет Фокус.

Греко-римский античный историк, географ и философ Страбон лично посетил это место и написал о нем:

“Я бросил туда (на арену, - ред) воробьев, и они тотчас испустили последний вздох”.

Жрецы храма выводили на арену быков, и животные падали замертво, при этом сами жрецы – выходили невредимыми.

У входа на арену продавали птиц, чтобы желающие могли сами убедиться в том, насколько гиблым было место.

Данное святилище просуществовало более 500 лет.

Відео дня

В наши дни команда ученых исследовала вход в загадочную пещеру и пришла к выводу, что через разлом выходил углекислый газ. Ближе к полу арены количество углекислого газа достигало наивысшей концентрации. Как известно, углекислый газ тяжелее кислорода, поэтому он скапливался за ночь на арене и испарялся на солнце.

Животные гибли на арене, потому как вдыхали газ на уровне земли, но жрецы держали головы над облаком углекислого газа, а их ритуалы обязательно проводились только на рассвете.

Другие новости науки