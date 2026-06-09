На пороге смерти люди видят ад чаще, чем считалось: врачи назвали мрачную причину

Эксперт, изучающий науку об околосмертных переживаниях, назвал мрачные причины того, почему на самом деле больше людей, переживших околосмертный опыт, видели ужасающий ад.

Новозеландский ученый, доктор Орсон Веджвуд отмечает, что, согласно статистике, лишь от 10% до 20% людей, переживших околосмертный опыт, также сталкивались с "выходом из тела" или видели загробную жизнь. При этом лишь небольшая часть этой группы утверждала, что их опыт был негативным, и лишь половина этой группы заявляла, что посетила место, похожее на ад, пишет Daily Mail.

Однако доктор Веджвуд считает, что эти цифры, вероятно, неверны: эксперт считает, что на самом деле больше людей, переживших околосмертный опыт, испытывали внетелесные переживания. Более того, он считает, что значительно больше людей также попадали в ад и сталкивались с демоническими образами.

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Несоответствие данных может быть связано с тем, что некоторые люди не желают делиться своими околосмертными переживаниями из-за стыда, а другие попросту могут не помнить их — например, переживание было слишком ужасным, а потому мозг блокирует его. Доктор Веджвуд также считает, что это, вероятно, может объяснить, почему молодые люди гораздо чаще вспоминают свои околосмертные переживания.

Отметим, что десятилетия исследований так и не смогли доказать существование загробной жизни. Однако Веджвуд отмечает, что исследования навели его на мысль, что околосмертные переживания — вполне реальны. Более того, эксперт считает, что игнорирование негативных околосмертных переживаний может быть опасным, поскольку они могут быть нашими "первыми видениями ада".

Исследования показывают, что одной из общих тем в видениях ада является присутствие других крайне неприятных существ. Например, некоторые описывают, что боль ощущалась как реальная, а страх был абсолютным.

Таким образом, несмотря на отсутствие научных доказательств реальности околосмертного опыта, существуют убедительные эмпирические свидетельства в виде сотен, а то и тысяч задокументированных внетелесных переживаний, зафиксированных медработниками, а также в рамках исследований.

Предыдущие исследования также показали, что даже после остановки сердца и объявления врачами человека юридически мертвым человеческий мозг все еще продолжает проявлять активность. Речь об исследовании 2023 года, проведенном доктором Сэмом Парниа из Медицинской школы Лангоне Нью-Йоркского университета. В ходе исследования команда обнаружила всплески мозговых волн, связанные с более высокими когнитивными функциями — они наблюдались вплоть до часа после начала сердечно-легочной реанимации.

Еще одно исследование 2019 года сравнило позитивные и негативные околосмертные переживания и обнаружило, что эти переживания в значительной степени одинаковы. Ученые отмечают, что эти переживания обладают тем же набором черт, а именно:

ощущение большей реальности;

вневременность;

круговой обзор;

обостренные чувства.

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