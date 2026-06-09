Выспаться не закрывая глаз: ученые нашли многообещающую альтернативу сну

В ходе нового эксперимента стимуляция определенной активности мозга у бодрствующих мышей привела к неожиданным эффектам. Их воздействие было аналогично глубокому сну, включая улучшение памяти.

“Теоретически, такие результаты можно воспроизвести и у нашего вида. Было бы интересно изучить, может ли искусственное стимулирование в часы бодрствования у людей привести к субъективному ощущению большей свежести и отдохнувшего состояния после этого”, - говорит ученый из Оксфордского университета Владислав Вязовский, пишет New Scientist.

Считается, что сон является важным способом для мозга выполнять большую часть своей работы по поддержанию жизнедеятельности. Это включает в себя синаптический гомеостаз — процесс, в ходе которого мозг очищает тысячи новых нейронных связей, созданных в течение дня.

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Во время фазы медленного сна (NREM) — глубокого сна, составляющего около 80% сна у взрослых, кора головного мозга многократно одновременно посылает сигналы, а затем отключает эти нейроны, что называется медленноволновой активностью во время сна.

“Это связано с синаптическим гомеостазом и может быть ключевым механизмом, лежащим в основе восстановительных функций сна”, — говорит Кьяра Чирелли из Университета Висконсина в Мэдисоне.

Чирелли и ее коллеги задались вопросом, можно ли подтолкнуть небольшую часть коры головного мозга к переходу в это глубокое состояние сна, пока человек еще бодрствует. Некоторые животные делают это естественным образом, например, дельфины, утки и морские котики, у которых одна половина мозга переходит в фазу медленного сна, в то время как другая остается бодрствующей, чтобы защититься от хищников.

Чтобы проверить, можно ли вызвать аналогичное состояние, исследователи генетически модифицировали мышей таким образом, чтобы их нейронную активность можно было отключать с помощью света.

После этого, когда мышам разрешили поспать, записи активности мозга показали, что стимулированная сторона мозга не проявляла обычных признаков истощения, вызванного недосыпанием.

“Поскольку эта небольшая часть мозга занималась “очисткой” в состоянии бодрствования, ей больше не требовался дополнительный глубокий сон”, — говорит Чирелли.

Команда планирует изучить, могут ли подобные эффекты наблюдаться у людей с помощью электрической стимуляции. Но исследователи также подчеркивают, что сон, вероятно, никогда не сможет быть полностью заменен.

“Сон бывает двух видов – NREM и REM, и мы до сих пор не знаем, что именно в чередовании этих двух состояний делает сон полноценным”, – говорит он.