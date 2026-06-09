Виспатися не заплющуючи очей: учені знайшли багатообіцяючу альтернативу сну

Під час нового експерименту стимуляція певної активності мозку у мишей, які не сплять, призвела до несподіваних ефектів. Їхній вплив був аналогічним глибокому сну, включно з поліпшенням пам'яті.

"Теоретично, такі результати можна відтворити й у нашого виду. Було б цікаво вивчити, чи може штучне стимулювання в години неспання в людей призвести до суб'єктивного відчуття більшої свіжості та відпочилого стану після цього", — каже вчений з Оксфордського університету Владислав В'язовський, пише New Scientist.

Вважається, що сон є важливим способом для мозку виконувати більшу частину своєї роботи з підтримки життєдіяльності. Це включає в себе синаптичний гомеостаз — процес, під час якого мозок очищає тисячі нових нейронних зв'язків, створених протягом дня.

Під час фази повільного сну (NREM) — глибокого сну, що становить приблизно 80% сну в дорослих, кора головного мозку багаторазово одночасно посилає сигнали, а потім відключає ці нейрони, що називається повільно-хвильовою активністю під час сну.

Відео дня

"Це пов'язано із синаптичним гомеостазом і може бути ключовим механізмом, який лежить в основі відновлювальних функцій сну", — каже К'яра Чіреллі з Університету Вісконсину в Медісоні.

Чіреллі та її колеги задалися питанням, чи можна підштовхнути невелику частину кори головного мозку до переходу в цей глибокий стан сну, поки людина ще не спить. Деякі тварини роблять це природним чином, наприклад, дельфіни, качки і морські котики, у яких одна половина мозку переходить у фазу повільного сну, тоді як інша залишається активною, щоб захиститися від хижаків.

Щоб перевірити, чи можна викликати аналогічний стан, дослідники генетично модифікували мишей таким чином, щоб їхню нейронну активність можна було вимикати за допомогою світла.

Після цього, коли мишам дозволили поспати, записи активності мозку показали, що стимульований бік мозку не виявляв звичайних ознак виснаження, викликаного недосипанням.

"Оскільки ця невелика частина мозку займалася "очищенням" у стані неспання, вона більше не потребувала додаткового глибокого сну", — каже Чіреллі.

Команда планує вивчити, чи можуть подібні ефекти спостерігатися у людей за допомогою електричної стимуляції. Але дослідники також підкреслюють, що сон, ймовірно, ніколи не зможе бути повністю замінений.

"Сон буває двох видів — NREM і REM, і ми досі не знаємо, що саме в чергуванні цих двох станів робить сон повноцінним", — каже він.