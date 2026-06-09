На порозі смерті люди бачать пекло частіше, ніж вважалося: лікарі назвали похмуру причину

Експерт, який вивчає науку про навколосмертні переживання, назвав похмурі причини того, чому насправді більше людей, які пережили навколосмертний досвід, бачили жахливе пекло.

Новозеландський учений, доктор Орсон Веджвуд зазначає, що, згідно зі статистикою, лише від 10% до 20% людей, які пережили передсмертний досвід, також стикалися з "виходом із тіла" або бачили потойбічне життя. При цьому лише невелика частина цієї групи стверджувала, що їхній досвід був негативним, і лише половина цієї групи заявляла, що відвідала місце, схоже на пекло, пише Daily Mail.

Однак доктор Веджвуд вважає, що ці цифри, ймовірно, неправильні: експерт вважає, що насправді більше людей, які пережили навколосмертний досвід, відчували позатілесні переживання. Ба більше, він вважає, що значно більше людей також потрапляли в пекло і стикалися з демонічними образами.

Відео дня

Невідповідність даних може бути пов'язана з тим, що деякі люди не бажають ділитися своїми навколосмертними переживаннями через сором, а інші просто можуть не пам'ятати їх — наприклад, переживання було занадто жахливим, а тому мозок блокує його. Доктор Веджвуд також вважає, що це, ймовірно, може пояснити, чому молоді люди набагато частіше згадують свої передсмертні переживання.

Зазначимо, що десятиліття досліджень так і не змогли довести існування загробного життя. Однак Веджвуд зазначає, що дослідження навели його на думку, що навколосмертні переживання — цілком реальні. Ба більше, експерт вважає, що ігнорування негативних навколосмертних переживань може бути небезпечним, оскільки вони можуть бути нашими "першими баченнями пекла".

Дослідження показують, що однією зі спільних тем у видіннях пекла є присутність інших вкрай неприємних істот. Наприклад, деякі описують, що біль відчувався як реальний, а страх був абсолютним.

Таким чином, незважаючи на відсутність наукових доказів реальності навколосмертного досвіду, існують переконливі емпіричні свідоцтва у вигляді сотень, а то й тисяч задокументованих позатілесних переживань, зафіксованих медпрацівниками, а також у рамках досліджень.

Попередні дослідження також показали, що навіть після зупинки серця та оголошення лікарями людини юридично мертвою людський мозок все ще продовжує проявляти активність. Мова про дослідження 2023 року, проведене доктором Семом Парніа з Медичної школи Лангоне Нью-Йоркського університету. Під час дослідження команда виявила сплески мозкових хвиль, пов'язані з більш високими когнітивними функціями, — вони спостерігалися аж до години після початку серцево-легеневу реанімацію.

Ще одне дослідження 2019 року порівняло позитивні та негативні навколосмертні переживання і виявило, що ці переживання значною мірою однакові. Вчені зазначають, що ці переживання мають той самий набір рис, а саме:

відчуття більшої реальності;

позачасовість;

круговий огляд;

загострені почуття.

Інші новини науки