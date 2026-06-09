Названо найкраще печиво для вмочування в чай: шоколадне і вівсяне не підходять

Дослідники провели дегустаційний тест, щоб з'ясувати, яке печиво найкраще підходить для того, щоб вмочати в чай.

Для багатьох британців, і не тільки, чашка чаю просто немислима без смачного печива, яке можна в нього вмочати. Однак тепер учені стверджують, що для цього процесу насправді підійде не будь-яке печиво — дослідники провели дегустаційний тест, де перевірили 10 різних видів печива, пише Daily Mail.

Для дегустаційного тесту експерти з Buzz Bingo відібрали 10 популярних видів печива і перевірили, як вони поводяться під час вмочування в чай із напівзнежиреним і вівсяним молоком. Результати аналізу чітко показують, що пісочне печиво насправді є найкращим варіантом для цього процесу. Печиво зберігало свою форму протягом 4 хвилин 56 секунд після вмочування в чай з напівобезжиреним молоком і цілих 5 хвилин 30 секунд після вмочування у вівсяне молоко.

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За словами співавтора дослідження, Марка Флетчера з Buzz Bingo, результати їхнього з колегами аналізу засвідчили, що улюблене печиво та класичні варіанти для вмочування насправді не надто підходять для цього процесу.

Під час експерименту вчені використовували два екземпляри кожного виду печива: один вмочували в чай з напівзнежиреним молоком, другий — у чай з вівсяним молоком. Щойно печиво обманули, запускався таймер, який фіксував, як довго воно зберігало форму. Результати вказують на те, що використання вівсяного молока дає змогу печиву краще зберігати форму — у середньому на 45 секунд.

За словами вчених, вафлі зберігали форму протягом 5 хвилин у вівсяному молоці та лише 3,3 хвилини в напівзнежиреному. Однак найбільш значні зміни щодо вівсяного молока спостерігалися у шоколадного солодового печива. Під час занурення в чай з вівсяним молоком печиво зберігало форму на 161 секунду довше, ніж у чашці з напівобезжиреним молоком.

Дослідники також виявили, що деякі з найпопулярніших видів печива для вмочування розсипалися швидше за інші. Наприклад: імбирне печиво — всього 34 секунди в обох напоях, пісочне печиво-сендвіч — 36 секунд у коров'ячому молоці та 45 секунд у вівсяному, шоколадне печиво — 39 секунд у коров'ячому молоці та 41 секунду у вівсяному.

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