Неймовірна небезпека зачаїлася у кухонній губці для миття посуду: мова про мільйони частинок

Нове дослідження показує, що під час миття посуду кухонна губка може виділяти мільйони небезпечних мікропластиків.

У новому дослідженні команда з Боннського університету попросила реципієнтів використовувати один із трьох типів губок у рамках своєї звичайної процедури миття посуду. У результаті їм вдалося задокументувати, як губки руйнувалися з плином часу, пише Daily Mail.

Результати аналізу показують, що кожна губка втрачала матеріал під час використання, що призводило до виділення мікропластиків. Залежно від типу губки, щорічні викиди становлять від 0,68 до 4,21 грама мікропластиків на людину. Результат може здатися несуттєвим, проте вчені попереджають, що шкода може становити до 355 тонн мікропластиків на рік, і це лише в рамках однієї країни, якщо всі використовуватимуть найбільш забруднюючий тип губки.

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Очисні споруди вловлюють більшу частину цих частинок, кілька тонн все одно можуть щорічно потрапляти в річки, озера, океани та ґрунт. Результати показують, що всі три типи використовуваних губок втрачають матеріал під час використання. Простими словами, якщо ці губки містять пластик, вони неминуче виділяють мікропластик у стічні води.

Під час свого дослідження вчені використовували три види губок:

звичайна європейська губка — складається з шару для чищення, внутрішнього поролонового шару і верхнього тканинного шару; звичайна північноамериканська губка — складається з шару для чищення та поролонового шару; органічна губка — переважно складається з рослинних волокон.

Результати показали, що європейська губка отримає 59,3% пластику, американська — 41,9%, а органічна — 15,9%. Під час експерименту реципієнти використовували губку протягом кількох тижнів, а потім повернули їх у лабораторію для зважування.

Аналіз показав, що європейська губка виділяє найбільшу кількість пластику з істотним відривом. Водночас органічна губка виділяє найменшу кількість.

Зазначимо, що вчені дедалі більше тривожаться з приводу того, що ці частинки проникають всередину організму, спричиняючи зміни клітинних функцій. Це особливо тривожно під час взаємодії з органами у дітей, а також спричиняє неминучі зміни в дорослому житті. Також зростає кількість доказів того, що пластик може відігравати ключову роль у ранньому розвитку раку, коли здорові клітини стають раковими.

Незважаючи на те, що губки дійсно виділяють вимірну кількість мікропластику з плином часу, дослідники виявили, що найбільше екологічне навантаження, пов'язане з миттям посуду вручну, все ж пов'язане зі споживанням води.

Екологічна оцінка також показала, що приблизно 85-97% відсотків загального впливу ручного миття посуду припадає на споживання води. Таким чином, порівняно зі споживанням води, викиди мікропластику роблять набагато менший внесок у шкоду, яку завдають планеті. У результаті вчені пропонують використовувати меншу кількість води і вибирати губки з меншим вмістом пластику.

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