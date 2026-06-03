Невероятная опасность таится в кухонной губке для мытья посуды: речь о миллионах частиц

Новое исследование показывает, что во время мытья посуды кухонная губка может выделять миллионы опасных микропластиков.

В новом исследовании команда из Боннского университета попросила реципиентов использовать один из трех типов губок в рамках своей обычной процедуры мытья посуды. В результате им удалось задокументировать, как губки разрушались с течением времени, пишет Daily Mail.

Результаты анализа показывают, что каждая губка теряла материал во время использования, что приводило к выделению микропластиков. В зависимости от типа губки, ежегодные выбросы составляют от 0,68 до 4,21 грамма микропластиков на человека. Результат может показаться несущественным, однако ученые предупреждают, что ущерб может составлять до 355 тонн микропластиков в год, и это лишь в рамках одной страны, если все будут использовать наиболее загрязняющий тип губки.

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Очистные сооружения улавливают большую часть этих частиц, несколько тонн все равно могут ежегодно попадать в реки, озера, океаны и почву. Результаты показывают, что все три типа используемых губок теряют материал во время использования. Простыми словами, если эти губки содержат пластик, они неизбежно выделяют микропластик в сточные воды.

В ходе своего исследования ученые использовали три вида губок:

обычная европейская губка — состоит из чистящего слоя, внутреннего поролонового слоя и верхнего тканевого слоя; обычная североамериканская губка — состоит из чистящего слоя и поролонового слоя; органическая губка — преимущественно состоит из растительных волокон.

Результаты показали, что европейская губка одержит 59,3% пластика, американская — 41,9%, а органическая — 15,9%. В ходе эксперимента реципиенты использовали губку в течение нескольких недель, а затем вернули их в лабораторию для взвешивания.

Анализ показал, что европейская губка выделяет наибольшее количество пластика с существенным отрывом. В то же время органическая губка выделяет наименьшее количество.

Отметим, что ученые все больше тревожатся по поводу того, что эти частицы проникают внутрь организма, вызывая изменения клеточных функций. Это особенно тревожно при взаимодействии с органами у детей, а также вызывает неизбежные изменения во взрослой жизни. Также растет количество доказательств того, что пластик может играть ключевую роль в раннем развитии рака, когда здоровые клетки становятся раковыми.

Несмотря на то, что губки действительно выделяют измеримое количество микропластика с течением времени, исследователи обнаружили, что наибольшая экологическая нагрузка, связанная с мытьем посуды вручную, все же связана с потреблением воды.

Экологическая оценка также показала, что примерно 85-97% процентов общего воздействия ручного мытья посуды приходится на потребление воды. Таким образом, в сравнении с потреблением воды, выбросы микропластика вносят гораздо меньший вклад в ущерб, наносимый планете. В результате ученые предлагают использовать меньше количество воды и выбирать губки с меньшим содержанием пластика.

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