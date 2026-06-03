Замовити улюблену страву чи спробувати щось нове: вчені розповіли, що обрати в ресторані

Багато людей відчувають стрес перед тим, як зробити замовлення в ресторані. Вчені нарешті розгадали давню загадку про те, що нам слід спробувати в ресторані.

Одна з найпоширеніших проблем під час відвідування ресторану: замовити улюблену страву чи спробувати щось нове. Ця дилема може навіть зіпсувати настрій. Але тепер, на щастя, вчені розгадали давню загадку, яка нарешті вирішує це питання, пише Daily Mail.

У новому дослідженні команда з Прінстонського університету об'єднала математичне моделювання з великомасштабними поведінковими експериментами, щоб вивчити проблему "дослідити або використати" — простими словами, чи варто пробувати щось нове, чи залишатися вірним коханому.

На основі цих даних учені розрахували оптимальну стратегію для максимізації загального задоволення від усіх прийомів їжі. Виявилося, що вибір пов'язаний з тим, скільки разів ви плануєте відвідати той чи інший ресторан.

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Ключова ідея полягає в тому, що на початковому етапі в нас ще багато можливостей, а тому варто спробувати щось нове. Але пізніше, коли можливості вичерпуються, людям варто схилятися до того, щоб залишатися вірним найкращій страві, яку ви вже знайшли.

Ще в 1970-х роках фізик Річард Фейман перетворив обід із другом на математичну задачу. На жаль, його рукописні замітки довгий час залишалися загадкою протягом десятиліть. Пізніше вченим вдалося розшифрувати дані.

Професор Фейман із другом вирушили до тайського ресторану в Глендейлі й останній роздумував, чи замовити свою улюблену страву, чи щось нове. Пізніше Фейман перетворив цю дилему на математичну задачу і розв'язав її. Утім, він так і не опублікував свій аналіз — залишилися лише рукописні нотатки.

Під час нового дослідження вчені розробили математичну модель, яка передбачає правило порогового значення. По суті, на ранніх етапах відвідування ресторану пробувати нові страви вигідно, оскільки є час, щоб скористатися можливістю знайти кращу страву. Але це змінюється, коли відвідувань стає все менше.

Загалом в аналізі взяли участь 2520 учасників, яким запропонували серію завдань на прийняття рішень, що імітують ресторанну дилему. Вчені виявили, що люди природним чином дотримуються правила: починають з дослідження меню, а потім поступово зупиняються на своєму улюбленому варіанті. Фактично, вони виявили, що учасники, як правило, досліджували трохи більше, ніж математично оптимальна стратегія, особливо на ранніх етапах.

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