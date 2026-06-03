Заказать любимое блюдо или попробовать что-то новое: ученые рассказали, что выбрать в ресторане

Многие люди испытывают стресс перед тем, как сделать заказ в ресторане. Ученые наконец разгадали давнюю загадку о том, что нам следует попробовать в ресторане.

Одна из наиболее распространенных проблем при посещении ресторана: заказать любимое блюдо или попробовать что-то новое. Эта дилемма может даже испортить настроение. Но теперь, к счастью, ученые разгадали давнюю загадку, которая наконец-то решает этот вопрос, пишет Daily Mail.

В новом исследовании команда из Принстонского университета объединила математическое моделирование с крупномасштабными поведенческими экспериментами, чтобы изучить проблему "исследовать или использовать" – простыми словами, стоит ли пробовать что-то новое или оставаться верным любимому.

На основе этих данных ученые рассчитали оптимальную стратегию для максимизации общего удовлетворения от всех приемов пищи. Оказалось, что выбор связан с тем, сколько раз вы планируете посетить тот или иной ресторан.

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Ключевая идея заключается в том, что на начальном этапе у нас еще много возможностей, а потому стоит попробовать что-то новое. Но позже, когда возможности иссякают, людям стоит склоняться к тому, чтобы оставаться верным лучшему блюду, которое вы уже нашли.

Еще в 1970-х годах физик Ричард Фейман превратил обед с другом в математическую задачу. Увы, его рукописные заметки долгое время оставались загадкой в течение десятилетий. Позже ученым удалось расшифровать данные.

Профессор Фейман с другом отправились в тайский ресторан в Глендейле и последний раздумывал, заказать ли свое любимое блюдо или что-то новое. Позже Фейман превратил эту дилемму в математическую задачу и решил ее. Впрочем, он так и не опубликовал свой анализ — остались лишь рукописные заметки.

В ходе нового исследования ученые разработали математическую модель, которая предсказывает правило порогового значения. По сути, на ранних этапах посещения ресторана пробовать новые блюда выгодно, поскольку есть время, чтобы воспользоваться возможностью найти блюдо получше. Но это меняется, когда посещений становится все меньше.

В общей сложности в анализе приняли участие 2520 участников, которым предложили серию задач на принятие решений, имитирующих ресторанную дилемму. Ученые обнаружили, что люди естественным образом следуют правилу: начинают с исследования меню, а затем постепенно останавливаются на своем любимом варианте. Фактически, они обнаружили, что участники, как правило, исследовали немного больше, чем математически оптимальная стратегия, особенно на ранних этапах.

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