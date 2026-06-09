Исследователи провели дегустационный тест, чтобы выяснить, какое печенье лучше всего подходит для того, чтобы макать в чай.

Для многих британцев, и не только, чашка чая просто немыслима без вкусного печенья, которое можно в него макать. Однако теперь ученые утверждают, что для этого процесса на самом деле подойдет не любое печенье — исследователи провели дегустационный тест, где проверили 10 разных видов печенья, пишет Daily Mail.

Для дегустационного теста эксперты из Buzz Bingo отобрали 10 популярных видов печенья и проверили, как они ведут себя при макании в чай с полуобезжиренным и овсяным молоком. Результаты анализа четко показывают, что песочное печень на самом деле является лучшим вариантом для этого процесса. Печенье сохраняло свою форму в течение 4 минут 56 секунд после обмакивания в чай с полуобезжиренным молоком и целых 5 минут 30 секунд после обмакивания в овсяное молоко.

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По словам соавтора исследования, Марка Флетчера из Buzz Bingo, результаты их с коллегами анализа показали, что любимое печенье и классические варианты для обмакивания на самом деле не слишком подходят для этого процесса.

В ходе эксперимента ученые использовали два экземпляра каждого вида печенья: один обмакивали в чай с полуобезжиренным молоком, второй — в чай с овсяным молоком. Как только печенье обманули, запускался таймер, который фиксировал, как долго оно сохраняло форму. Результаты указывают на то, что использование овсяного молока позволяет печенью лучше сохранять форму — в среднем на 45 секунд.

По словам ученых, вафли сохраняли форму в течение 5 минут в овсяном молоке и всего 3,3 минуты в полуобезжиренном. Однако наиболее значительные изменения в отношении овсяного молока наблюдались у шоколадного солодового печенья. При погружении в чай с овсяным молоком печенье сохраняло форму на 161 секунду дольше, чем в чашке с полуобезжиренным молоком.

Исследователи также обнаружили, что некоторые из наиболее популярных видов печенья для обмакивания рассыпались быстрее других. Например: имбирное печенье — всего 34 секунды в обоих напитках, песочное печенье-сендвич — 36 секунд в коровьем молоке и 45 секунд в овсяном, шоколадное печенье — 39 секунд в коровьем молоке и 41 секунду в овсяном.

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