500 млн років тому щось залишило на Землі дивні шестикутні відбитки: таємниця нарешті розкрита

Дивні шестикутні скам’янілості століттями не давали вченим спокою. Тепер дослідникам нарешті вдалося з’ясувати, як виглядав той, хто залишив ці скам’янілі сліди, знайдені в Палеодіктионі.

Загадка таємничої шестикутної скам’янілості, залишеної кимось, хто жив на Землі близько 500 мільйонів років тому, століттями не давала спокою вченим. Однак тепер, схоже, ми нарешті наблизилися до розгадки. У новому дослідженні вчені описали, як виглядає істота, яка залишила ці загадкові сліди на стародавніх скам’янілостях, знайдених у Палеодіктіоні, виділивши двох найімовірніших кандидатів, пише IFLScience.

Таємниця скам’янілості Палеодіктіон вважається однією з найдавніших нерозкритих загадок у палеонтології. У 1850 році італійський палеонтолог Джузеппе Менегіні дав назву скам’янілості з відкладень еоценового віку. Однак вчений описував зовсім не тварину, а дивний відбиток, залишений невідомою істотою.

Відео дня

Відтоді ми виявили палеодиктион — так називається цей вид викопних слідів — у вигляді скам’янілостей на вершинах гірських хребтів та свіжих слідів на дні моря. Простіше кажучи, ким би не була ця істота, вона жила на планеті 500 мільярдів років тому і процвітає досі. Але що це?

У новому дослідженні команда на чолі з палеонтологом Андреа Баукон із Генуезького університету висунула теорію, що стародавній загадковий відбиток, ймовірно, належить членистоногому. Членистоногі — це безхребетні тварини з сегментованим тілом і твердим екзоскелетом; науці вже відомі мільйони видів, що мешкають у наземних і морських екосистемах.

У ході дослідження вчені проаналізували літературу в пошуках прикладів палеодиктиону та вирушили на польові дослідження з метою пошуку нових викопних зразків в Апеннінах та Альпах. Ці регіони можуть здатися дивним вибором, проте відомо, що в минулому вони були приховані під древнім океаном.

Минулого року було описано надгігантський екземпляр глибоководного ізопода Фото: Wikimedia Commons

У результаті вченим вдалося виявити стародавні скам’янілості палеодиктиона, а підводні апарати зафіксували їхні сучасні версії на морському дні. Йдеться про складні нори, вириті організмами, які мешкали в минулому і досі живі. Аналіз показує, що скам’янілості та сучасні структури складаються з прямих тунелів із гострими кутами. Така структурна модель асоціюється з членистоногими, оскільки їхній жорсткий екзоскелет і членисті кінцівки визначають діапазон їхнього пересування, а вченим вдалося виділити двох ключових претендентів: глибоководні ізоподи та амфіподи.

Незважаючи на те, що нам вдалося з’ясувати, кому належать загадкові сліди, вчені досі не знають, для чого саме вони використовували цю структуру. Попередні теорії припускали, що це може бути система для вирощування бактерій, але нове дослідження припускає, що це може бути комунікаційна мережа для колонії тварин.

Інші новини науки