Любимый питомец или злой двойник: ученые могут вернуть умершее животное, но будет ли оно таким же

У ученых есть технологии, а у некоторых людей есть достаточно денег, чтобы попробовать создать версию 2.0 любимых питомцев. Но будут ли они в конце концов такими же?

Какими бы энергичными не были бы наши домашние животные и как хорошо мы не заботились бы о них, к сожалению, не живут вечно. Но что, если бы могли подарить им бессмертие? В традиционном смысле, это все еще далеко за пределами науки, однако есть другой способ — клонирование, пишет IFLScience.

Три десятилетия назад ученые впервые в истории клонировали овцу Долли, но с тех пор ученые добились невероятного прогресса, и теперь, в мире существуют компании, предлагающие клонирование кошек, собак и даже лошадей. Отметим, что клонирование животных — не дешевое удовольствие, около 50 тысяч долларов. Однако есть и другой момент: получите ли вы в итоге то же самое животное?

Відео дня

Клонирование животных

Для клонирования любого живого существа потребуется два типа клеток:

соматическая клетка — любая клетка организма, кроме сперматозоида или яйцеклетки (чаще всего клетки кожи). Из нее берут ядро, которое содержит рецепт для воспроизведения исходного животного — ДНК;

яйцеклетка — из нее удаляют собственное ядро, а затем помещают туда донорское ядро соматической клетки.

Далее яйцеклетку подвергают электрическому разряду, и она начинает делиться и развиваться в эмбрион. Далее эмбрион можно поместить в матку взрослой самки животного, а затем, в конечном итоге, суррогатная мать родит клонированное животное.

Все звучит достаточно просто, но процент успеха клонированных животных, по словам ученых, невероятно низок. Для сравнения, ученым потребовалось 277 попыток, прежде чем им все же удалось клонировать овечку Долли — первое млекопитающее, клонированное таким образом, еще в 1996 году. С тех пор прошли десятилетия, но даже сегодня процент успеха колеблется от 0,1% до 16%.

И все же, этого достаточно, чтобы наука продвинулась дальше простого доказательства возможности клонирования животных. Ранее ученые рассматривали клонирование в качестве способа сохранения видов, однако теперь стало возможным клонировать и домашних животных.

В США на этом рынке доминирует компания ViaGen Pets & Equine: за 50 000 долларов ученые берут образец кожи у вашего питомца (живого или недавно умершего), а затем используют его для создания клона.

Будет ли клон тем самым питомцем?

По словам старшего преподавателя политической философии в Университете Лафборо, доктора Джоша Милберна, собаки и кошки, как и люди — не просто генетический материал. Даже если отбросить другие факторы, клонирование любимой собаки или кошки не приводит к перерождению этой собаки или кошки. Проще говоря, в конечном итоге рождается другая собака или кошка, более того, клон может быть даже не похож на "оригинального" питомца.

Наиболее наглядным примером этого является эксперимент с кошками: клонированная кошка CC демонстрировала значительно отличающийся рисунок шерсти от своей трехцветной кошки-донора отметины. Это связано с тем, что у кошек среда в утробе матери влияет на цвет и рисунок шерсти, и СС развивалась в другой утробе, нежели "оригинальное" животное.

Но даже если в результате клонирования животное будет внешне похоже на "оригинал", по словам доктора Милберна, маловероятно, что у него будет точно такой же темперамент. Это связано с тем, что влияние жизненного опыта и общих переживаний также является частью того, что делает наших питомцев уникальными. Клоны не будут испытывать идентичные условия, что и их "родители", что также приведет к различиям.

По словам экспертов, есть и другой аспект — этические проблемы. Опрос 2025 года показал, что лишь 34% опрошенных считали клонирование животных морально приемлемым, в то время как 59% реципиентов считали его морально неправильным.

Другие новости науки