Поторопитесь, чтобы успеть: сколько времени необходимо, чтобы принять душ на самом деле

Исследователи наконец-то поставили точку в древнем споре о том, сколько времени на самом деле необходимо людям, чтобы принять душ. Спойлер — меньше, чем большинство из нас думают.

Некоторые люди предпочитают тратить на душ не более нескольких минут, в то время как для других — это спа-процедура и сеанс терапии. В новом исследовании ученым наконец удалось поставить точку в давнем споре о том, сколько времени на самом деле следует проводить под струями воды, пишет Daily Mail.

По мнению эколога из Университета Суррея, доктора Пабло Перейра-Доэля, людям, принимающим душ исключительно для мытья тела, достаточно трех минут, чтобы выполнить свою задачу. Эксперт утверждает, что три минуты — разумное количество времени для принятия душа, и еще две, если необходимо вымыть волосы.

Доктор Перейра-Доэль, особо внимательные купальщики, которые выключают кран во время намыливания, могут сократить это время до одной минуты для быстрого ополаскивания тела, двух минут, если добавить шампунь, и трех минут с кондиционером.

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Статистика указывает, что средняя длительность принятия душа в Великобритании составляет около 7,5 минут. Однако исследования показали, что душ часто длится более 10 минут, а некоторые люди проводят под струей воды почти 40 минут.

Как правило, принятие душа расходует от 6 до 15 минут литров воды в минуту. Проще говоря, в среднем за 6,7 минуты душа люди потенциально могут тратить до 100 литров воды.

Но что заставляет людей проводить так много времени под струями воды? Ответ заключается в том, что для значительной части людей цель принятия душа вовсе не в мытье. Результаты исследований показывают, что более 4 из 10 походов в душ не были связаны с гигиеной. На самом деле, люди принимали душ по целому ряду причин, в том числе:

расслабление;

уход за собой;

согревание.

Ученые также выяснили, что в районах с мягкой водой люди принимают душ примерно на пятую часть дольше, чем те, кто живет в районах с жесткой водой. Вероятное объяснение заключается в том, что шампунь пенится обильнее и легче смывается в мягкой воде, поэтому душ ощущается приятнее, и люди задерживаются.

Статистика также указывает на то, что утренний душ, как правило, короче, потому что большинство людей куда-то торопятся. В то же время, вечерний или выходной душ менее ограничен по времени. Впрочем, низкое давление также может продлить время, проведенное в душе.

Тревожная новость заключается в том, что в будущем люди, вероятно, столкнутся с недостатком воды. Предыдущие исследования показали, что к 2055 году Англия, вероятно, столкнется с дефицитом воды в 5 миллиардов литров в день, что создаст реальные риски перебоев в водоснабжении. В результате, ученые считают, что людям следует изменить свои привычки.

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