Поспішайте, щоб встигнути: скільки часу насправді потрібно, щоб прийняти душ

Дослідники нарешті поклали край давній суперечці щодо того, скільки часу насправді потрібно людям, щоб прийняти душ. Спойлер — менше, ніж більшість із нас думає.

Деякі люди вважають за краще витрачати на душ не більше кількох хвилин, тоді як для інших — це спа-процедура та сеанс терапії. У новому дослідженні вченим нарешті вдалося покласти край давній суперечці щодо того, скільки часу насправді слід проводити під струменями води, пише Daily Mail.

На думку еколога з Університету Суррея, доктора Пабло Перейра-Доеля, людям, які приймають душ виключно для миття тіла, достатньо трьох хвилин, щоб виконати своє завдання. Експерт стверджує, що три хвилини — це розумна тривалість прийняття душу, і ще дві, якщо потрібно вимити волосся.

Доктор Перейра-Доель: особливо уважні купальники, які закривають кран під час намилювання, можуть скоротити цей час до однієї хвилини для швидкого ополіскування тіла, двох хвилин — якщо додати шампунь, і трьох хвилин — з кондиціонером.

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Статистика свідчить, що середня тривалість прийняття душу у Великій Британії становить близько 7,5 хвилин. Однак дослідження показали, що душ часто триває понад 10 хвилин, а деякі люди проводять під струменем води майже 40 хвилин.

Як правило, під час прийняття душу витрачається від 6 до 15 літрів води на хвилину. Простіше кажучи, у середньому за 6,7 хвилини душу люди потенційно можуть витратити до 100 літрів води.

Але що змушує людей проводити так багато часу під струменями води? Відповідь полягає в тому, що для значної частини людей мета прийняття душу зовсім не полягає у митті. Результати досліджень показують, що понад 4 з 10 відвідувань душу не були пов’язані з гігієною. Насправді люди приймали душ з цілої низки причин, зокрема:

розслаблення;

догляд за собою;

зігрівання.

Вчені також з’ясували, що в районах із м’якою водою люди приймають душ приблизно на п’яту частину довше, ніж ті, хто живе в районах із жорсткою водою. Ймовірне пояснення полягає в тому, що шампунь піниться рясніше і легше змивається у м’якій воді, тому душ сприймається як більш приємний, і люди затримуються.

Статистика також свідчить про те, що ранковий душ, як правило, коротший, оскільки більшість людей кудись поспішають. Водночас вечірній або вихідний душ є менш обмеженим за часом. Втім, низький тиск також може подовжити час, проведений під душем.

Тривожна новина полягає в тому, що в майбутньому люди, ймовірно, зіткнуться з нестачею води. Попередні дослідження показали, що до 2055 року Англія, ймовірно, зіткнеться з дефіцитом води в 5 мільярдів літрів на день, що створить реальні ризики перебоїв у водопостачанні. Як наслідок, вчені вважають, що людям слід змінити свої звички.

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