Тривожне відкриття: кальмари захоплюють океан, і ніщо не може їх зупинити (відео)

За останні 100 років кількість головоногих молюсків в океані значно зросла — чому ці тварини захоплюють океан.

Океан покриває більшу частину планети і є домівкою для неймовірної кількості видів. Однак за останнє століття люди внесли суттєві зміни в океанічні екосистеми. Однією з найдивніших тенденцій є глобальне поширення щупальцеподібних істот, відомих як головоногі молюски, і, зокрема, кальмарів, пише Science Alert.

Дослідження 2016 року, проведене командою з Університету Аделаїди, показало, що за останні 60 років популяція головоногих молюсків значно зросла. Результати дослідження показали, що це збільшення відбувалося незалежно від наявності рибальства — простіше кажучи, зростання популяції, ймовірно, не зумовлене лише факторами, пов’язаними з розвитком рибальства.

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Вчені визнають, що десятиліття потепління океану та надмірний вилов риби можуть бути пов’язані зі збільшенням загальної кількості кальмарів. Передбачається, що надмірний вилов хижаків, які зазвичай стримують популяцію головоногих молюсків, ймовірно, також зіграв свою роль. Втім, дослідники застерігають, що нам не варто очікувати, що ці тварини обов’язково заповнять прогалини, які утворилися внаслідок теплового шоку, виснаження та переміщення рибних запасів.

За словами морського біолога Ремі Денешера, механізми, що лежать в основі історичного зростання чисельності кальмарів, досі залишаються невідомими. Дослідники виявили, що потепління морів не обов’язково означає збільшення чисельності кальмарів як прямий наслідок надмірного вилову чи зміни клімату.

У ході дослідження вчені використовували комп’ютерні моделі екосистем, щоб з’ясувати, як, теоретично, на кальмарів вплине скорочення чисельності хижаків та зміни температури води. Коли вищі хижаки піддавалися надмірному вилову, чисельність кальмарів збільшувалася, але це не компенсувало значного зниження біомаси хижих риб. Простіше кажучи, кальмари не просто заповнили порожнечу, що утворилася внаслідок зникнення хижака.

Вчені дійшли висновку, що кількість кальмарів в океані більше залежить від доступних їм ресурсів, ніж від кількості хижаків, які могли б ними харчуватися. Менша кількість хижаків також означає більшу кількість їстівної риби, що залишається в навколишньому середовищі для голодних кальмарів. Зазначимо, що попередні дослідження вже показали, що кальмари щодня здатні з’їдати близько третини своєї маси тіла.

З іншого боку, вищі температури фактично зменшили біомасу кальмарів у моделі. Вчені вважають, що це може бути пов’язано з тим, що головоногі, які мешкають у спекотну погоду, витрачають більше енергії на пошук їжі, якої не обов’язково стає більше. Результати показують, що історичне розширення популяції кальмарів не пояснюється або лише частково пояснюється температурою та кількістю хижаків.

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