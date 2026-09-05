Справжнє звалище: у шлунках морських гігантів знайшли антилопу, дикобраза та купу сміття (відео)

Вчені оглянули шлунки сотень тигрових акул, і їхній вміст здивував дослідників.

За словами дослідника Девіда Аттенборо, раніше вважалося, що якщо прибрати акул зі світового океану, кількість риби в ньому значно збільшиться. Тепер результати дослідження показують, наскільки сильно вони помилялися, пише IFLScience.

Акули дійсно є верхівкою харчового ланцюга, а тому споживають чимало риби й вважаються ключовим видом. Вилучіть цих хижаків з екосистеми, і вона, ймовірно, зруйнується — виходячи з цього, вчені вирішили з’ясувати, чим насправді харчуються акули.

У дослідженні 2017 року вчені зібрали вміст шлунків 778 тигрових акул (Galeocerdo cuvier) — зазначимо, що всі тварини загинули як випадковий улов у рамках програми захисту купальників, що проводиться Радою з питань акул Квазулу-Натал у Південній Африці.

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(a) Philantomba monticola (блакитний дукер). (b) Sousa plumbea (горбатий дельфін) та невпізнаний морський птах. (c) Spheniscus demersus (африканський пінгвін), яйцева капсула ската, неідентифікована акула, Megaptera novaeangliae (горбатий кит). (d) Morus capensis (капська олуша) та неідентифікована риба-їжак (самець 232 см). Фото: паразиты

Незважаючи на те, що напади акул у світі залишаються рідкісними, тигрові акули вважаються одними з найнебезпечніших хижаків в океані, поступаючись лише великим білим акулам. Тигрові акули — неймовірні хижаки, але вони також мають репутацію "сміттєвих баків", які поїдають майже все, що трапляється їм на очі. Тому не дивно, що в усіх цих шлунках виявився незвичайний улов.

Результати аналізу показують, що з 778 досліджених шлунків у 628 було виявлено їжу — це свідчить про різноманітність 192 видів здобичі. Серед знайдених залишків були виявлені дрібні креветки та двостулкові молюски, а також більші види — зокрема, фрагменти кашалота та горбатого кита. Інші акули та скати, відомі як хрящові риби, також були популярними як їжа. Дані також вказують на те, що риба, ймовірно, є особливо важливою для дрібних тигрових акул — у раціоні було виявлено 67 видів.

Однак знахідки у шлунках тигрових акул не обмежувалися морськими видами. Деякі з наземних ссавців також потрапили до їхнього улову — серед них: землекоп, дикобраз і навіть лісова антилопа. На жаль, у раціоні тигрових акул опинилися й люди — вчені виявили великогомілкову, малогомілкову та тазову кістки.

Серед інших цікавих знахідок у шлунках тигрових акул були черепахи та птахи, зокрема безліч олушів та африканський пінгвін.

Як наземні ссавці опинилися в шлунку акули?

За словами вчених, тигрові акули харчуються падаллю при першій-ліпшій нагоді, тому цілком імовірно, що тіла наземних ссавців уже були мертвими, коли потрапили до раціону хижаків. Вчені припускають, що останки ссавців, ймовірно, були віднесені в море внаслідок повені. Таким же чином у раціон тигрових акул міг потрапити й сміття, зокрема: упаковки від чіпсів, сигарети, презервативи та шкіра.

За словами вчених, такий різноманітний раціон тигрових акул свідчить про те, що вони мають значний вплив на численні складові морських екосистем.

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