Рачки та водорості надають фламінго рожевого кольору: чи можна зробити птахів синіми, змінивши раціон

Не секрет, що фламінго набувають свого характерного забарвлення завдяки своєму раціону, але чи можемо ми змінити колір оперення птахів, якщо змусимо їх харчуватися інакше?

Світ птахів дивує своїм неймовірним розмаїттям і багатством кольорів — по всьому земній кулі мешкає безліч птахів різних кольорів і форм. Одними з найвизначніших, мабуть, є фламінго, відомі своїм впізнаваним забарвленням, пише Daily Mail.

Рожеве пір'я фламінго вже стало культовим у всьому світі. Попередні дослідження також показали, що оперення цих птахів набуває свого неймовірного відтінку завдяки їхньому раціону. Птахи споживають водорості, артемію та дрібних ракоподібних, у яких містяться каротиноїди — природні пігменти червоного, жовтого та помаранчевого кольорів. Вони поступово накопичуються в організмі й забарвлюють пір’я фламінго.

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Цей чудовий відтінок часто зустрічається у дикій природі, але для його збереження в неволі, насправді, потрібно докласти трохи більше зусиль, оскільки працівникам зоопарків доводиться ретельно стежити за харчуванням птахів. Але якщо раціон фламінго настільки впливає на колір їхнього оперення, виникає цілком справедливе запитання: чи можна, наприклад, зробити птахів синіми, якщо змінити їхній раціон.

За словами керівника відділу птахів у зоопарку Уіпснейд Тіма Севіджа, насправді фламінго вилуплюються сірими і лише з віком набувають свого характерного рожевого відтінку. Цей процес триває роками: спочатку пух сіро-білий і лише через кілька років стає рожевим. Цікаво, що навіть дорослі особини час від часу можуть ставати світлішими під час вигодовування пташенят, оскільки частина пігменту витрачається на дитинчат.

У неволі працівники зоопарків змушені штучно підтримувати забарвлення фламінго за допомогою спеціальних кормів із додаванням кантаксантину — ще одного каротиноїду. За словами фахівчині з харчування Лондонського зоопарку Аманди Фергюсон, коли фламінго споживають цей спеціальний корм, вони проковтують пігмент, що дозволяє зберегти колір оперення.

Чи можна зробити фламінго синіми?

Оскільки колір фламінго безпосередньо залежить від їхнього раціону, часто виникає питання: чи можна змінити колір птахів, скоригувавши їхній раціон. Проста відповідь — ні.

За словами вчених, синій і зелений кольори в природі, як правило, не утворюються за допомогою пігментів, а виникають завдяки структурі поверхні пір’я та взаємодії зі світлом. Простіше кажучи, додавання синіх барвників у корм птахів не змінить колір їхнього пір’я — організм фламінго просто розщепить і виведе такі речовини.

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