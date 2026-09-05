Рачки и водоросли делают фламинго розовыми: можно ли сделать птиц синими, изменив рацион

Не секрет, что фламинго получают свой фирменный цвет от своего рациона, но можем ли мы изменить цвет оперения птиц, если заставим их питаться иначе?

Птичий мир удивляет своим невероятным разнообразием и богатством цветов — по всему земному шару обитает множество птиц различных цветов и форм. Одними из наиболее примечательных, пожалуй, являются фламинго, известные своим узнаваемым оттенком, пишет Daily Mail.

Розовые перья фламинго уже стали культовыми во всем мире. Предыдущие исследования также показали, что оперение этих птиц приобретает свой невероятный оттенок благодаря своему рациону. Птицы потребляют водоросли, артемию и мелких ракообразных, в которых содержатся каротиноиды — природные пигменты красного, желтого и оранжевого цветов. Они постепенно накапливаются в организме и окрашивают перья фламинго.

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Великолепный оттенок широко встречается в дикой природе, но его поддержание в неволе, на самом деле, требует немного больше усилий, поскольку сотрудникам зоопарков приходится тщательно следить за питанием птиц. Но, если рацион фламинго настолько влияет на цвет их оперения, возникает вполне справедливый вопрос: можно ли, к примеру, сделать птиц синими, если изменить их рацион.

По словам руководителя отдела птиц в зоопарке Уипснейд Тима Сэвиджу, на самом деле фламинго вылупляются серыми и лишь с возрастом приобретают свой узнаваемый розовый оттенок. Этот процесс занимает годы: изначально пух серо-белый и лишь спустя несколько лет становится розовым. Любопытно, что даже взрослые особи время от времени могут становиться светлее во время выкармливания птенцов, поскольку часть пигмента расходуется на детенышей.

В неволе сотрудники зоопарков вынуждены искусственно поддерживать цвет фламинго с помощью специальных кормов с добавлением кантаксантина, еще одного каротиноида. По словам специалиста по питанию Лондонского зоопарка Аманды Фергюсон, когда фламинго поглощают этот специальный корм, они проглатывают пигмент, что позволяет сохранить цвет оперения.

Можно ли сделать фламинго синими?

Поскольку цвет фламинго напрямую зависит от их рациона, часто возникает вопрос о том, можно ли изменить цвет птиц, скорректировав их рацион. Простой ответ — нет.

По словам ученых, синий и зеленый цвета в природе, как правило, не создаются с помощью пигментов, а возникают из-за структуры поверхности перьев и взаимодействия со светом. Простыми словами, добавление синих красителей в корм птиц не изменит цвет их перьев — организм фламинго просто расщепит и выведет такие вещества.

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