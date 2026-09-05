Настоящая свалка: в желудках морских гигантов нашли антилопу, дикобраза и кучу мусора (видео)

Ученые заглянули в желудки сотен желудков тигровых акул, и содержимое удивило исследователей.

По словам исследователя Дэвида Аттенборо, ранее считалось, что если убрать акул из мирового океана, количество рыбы в нем значительно увеличится. Теперь результаты исследования показывают, как сильно они ошибались, пишет IFLScience.

Акулы действительно являются высшими хищниками, а потому потребляют немало рыбы и считаются ключевым видом. Удалите этих хищников из экосистемы, и она, вероятно, рухнет — следуя этому, ученые решили выяснить, чем на самом деле питаются акулы.

В исследовании 2017 года ученые собрали содержимое желудков 778 тигровых акул (Galeocerdo cuvier) — отметим, что все животные погибли в качестве случайного улова в рамках программы защиты купающихся, проводимой Советом по акулам Квазулу-Натал в Южной Африке.

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(a) Philantomba monticola (голубой дукер). (b) Sousa plumbea (горбатый дельфин) и неопознанная морская птица. (c) Spheniscus demersus (африканский пингвин), яйцевая капсула ската, неопознанная акула, Megaptera novaeangliae (горбатый кит). (d) Morus capensis (капская олуша) и неопознанная рыба-еж (самец 232 см). Фото: PLOS ONE

Несмотря на то, что нападения акул в мире остаются редкими, тигровые акулы считаются одними из самых опасных хищников в океане, уступая лишь большим белым акулам. Тигровые акулы невероятные хищники, но они также имеют репутацию "мусорных баков", поедающих почти все, что попадается на глаза. Поэтому неудивительно, что во всех этих желудках обнаружился необычный улов.

Результаты анализа показывают, что из 778 исследованных желудков в 628 была обнаружена пища — это свидетельствует о разнообразии 192 видов добычи. Среди найденных остатков были обнаружены мелкие креветки и двустворчатые моллюски, а также более крупные виды — в том числе, фрагменты кашалота и горбатого кита. Другие акулы и скаты, известные как хрящевые рыбы, также пользовались популярностью в качестве пищи. Данные также указывают на то, что рыба, вероятно, особенно важна для мелких тигровых акул — в рационе было обнаружено 67 видов.

Однако находки в желудках тигровых акул не ограничивались морскими видами. Некоторые из наземных млекопитающих также попали в улов — среди них: землекоп, дикобраз и даже лесная антилопа. К сожалению, в меню тигровых акул оказались и люди — ученые обнаружили большеберцовую, малоберцовую и тазовую кость.

Среди других примечательных находок в желудках тигровых акул были черепахи и птицы, в том числе множество олушей и африканский пингвин.

Как наземные млекопитающие оказались в желудке акулы?

По словам ученых, тигровые акулы питаются падалью при первой же возможности, поэтому, вполне вероятно, что тела наземных млекопитающих уже были мертвы, когда попали в меню хищников. Ученые полагают, что останки млекопитающих, вероятно, были унесены в море в результате наводнения. Таким же образом в рацион тигровых акул мог попасть и мусор, в том числе: упаковки от чипсов, сигареты, презервативы и кожа.

По словам ученых, столь обширный рацион тигровых акул указывает на то, что они оказывают значительное влияние на множество компонентов морских экосистем.

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