Тревожное открытие: кальмары захватывают океан, и ничто не может их остановить (видео)

За последние 100 лет количество головоногих моллюсков в океане значительно возросло — почему эти животные захватывают океан.

Океан покрывает большую часть планеты и является домом для невероятного количества видов. Однако за последнее столетие люди внесли существенные изменения в океанические экосистемы. Одной из самых странных тенденций является глобальное распространение щупальцеобразных существ, известных как головоногие моллюски, и, в частности, кальмаров, пишет Science Alert.

Исследование 2016 года, проведенное командой из Университета Аделаиды, показало, что за последние 60 лет популяция головоногих моллюсков значительно возросла. Результаты исследования показали, что увеличение происходило независимо от наличия рыболовства — проще говоря, рост популяции, вероятно, не обусловлен только факторами, связанными с развитием рыболовства.

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Ученые признают, что десятилетия потепления океана и чрезмерный вылов рыбы могут быть связаны с увеличением общего количества кальмаров. Предполагается, что чрезмерный вылов хищников, которые обычно сдерживают популяцию головоногих моллюсков, вероятно, также внес свою лепту. Впрочем, исследователи предупреждают, что нам не стоит ожидать, что эти животные обязательно заполнят пробелы, образовавшиеся из-за теплового шока, истощения и перемещения рыбных запасов.

По словам морского биолога Реми Денешера, механизмы, лежащие в основе исторического увеличения численности кальмаров, все еще остаются неизвестными. Исследователи обнаружили, что потепление морей не обязательно означает увеличение численности кальмаров как прямой результат чрезмерного вылова или изменения климата.

В ходе исследования ученые использовали компьютерные модели экосистем, чтобы посмотреть, как кальмары теоретически будут затронуты сокращением численности хищников и изменениями температуры воды. Когда высшие хищники подвергались чрезмерному вылову, численность кальмаров увеличивалась, но это не компенсировало значительное снижение биомассы хищных рыб. Проще говоря, кальмары не просто заполнили пустоту, образовавшуюся в результате исчезновения хищника.

Ученые пришли к выводу, что количество кальмаров в океане больше зависит от доступных им ресурсов, чем от числа хищников, которые могли бы ими питаться. Меньшее количество хищников также означает большее количество елкой рыбы, оставшейся в окружающей среде для голодных кальмаров. Отметим, что предыдущие исследования уже показали, что кальмары ежедневно способны съедать около трети своей массы тела.

С другой стороны, более высокие температуры фактически уменьшили биомассу кальмаров в модели. Ученые полагают, что это может быть связано с тем, что головоногие, обитающие в жаркую погоду, тратят больше энергии на поиск пищи, которая не обязательно более многочисленна. Результаты показывают, что историческое расширение популяции кальмаров не объясняется или лишь частично объясняется температурой и количеством хищников.

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