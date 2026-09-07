В недрах Земли найдено нечто особенное: в глубинах планеты нашли целых шесть загадочных структур

В недавнем исследовании ученые обнаружили шесть загадочных структур глубоко внутри планеты — как им удалось сделать это открытие.

Движение в недрах Земли невероятно сложно изучать. С другой стороны, то, что происходит на глубине тысяч километров под нашими ногами, влияет на землетрясения, цунами и извержения вулканов на поверхности планеты. Теперь, в недавнем исследовании ученые обнаружили шесть загадочных структур на границе между ядром и мантией, которые могут играть ключевую роль в этих событиях, пишет IFLScience.

Известно, что структура Земли в основном разделена на три части:

в центре — железное ядро, чрезвычайно вязкое и не полностью твердое;

мантия — слой полутвердой породы, расположенный вокруг ядра;

земная кора — относительно тонкий слой, который является землей, по которой мы ходим.

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По словам ученых, то, что происходит глубоко внутри нашей планеты, представляет огромный интерес для науки, поскольку его последствия распространяются, влияя на то, что происходит в коре. Но изучение этих глубоких слоев чрезвычайно сложно.

Несмотря на этот интерес, самая глубокая скважина, когда-либо пробуренная человеком достигла лишь 12 263 метров — речь о Кольской сверхглубокой скважине. Для сравнения, самая глубокая природная точка на планете — это Марианская впадина, глубина которой составляет около 11 034 метров.

Известно, что на бурение скважины потребовалось два десятилетия, однако скважина была заброшена вскоре после падения "железного занавеса". Но, несмотря на это выдающееся достижение, считается, что Кольская сверхглубокая скважина достигла лишь трети земной коры. Но для понимания того, что происходит на большей глубине, вероятно, потребуется другой подход.

В недавнем исследовании китайские ученые сосредоточились на том, чтобы понять, что происходит в точке соприкосновения ядра и мантии на глубине около 2900 километров — для этого ученые обратились к сейсмическим волнам. В частности, их интересовал тип волн, известный как предвестники PKP.

Отметим, что эта граница имеет решающее значение для теплопередачи и круговорота вещества внутри планеты, однако ее детальные особенности остаются плохо изученными. PKP — особый тип сейсмических волн, который рассеивается и отклоняется небольшими неоднородностями, расположенными непосредственно над этой границей, что делает эти волны полезными инструментами для исследования скрытых глубинных особенностей Земли.

Проблема заключается в поиске доказательств существования этих предвестников. В новом исследовании ученые использовали машинное обучение для анализа более 2 миллионов записей землетрясений, сделанных за последние 35 лет. В результате им удалось идентифицировать приблизительно 175 000 записей, что примерно в 10 раз больше сигналов PKP, чем было выявлено во всех предыдущих исследованиях вместе взятых. Рассматривая эти волны вместе, они внезапно смогли увидеть вырисовывающуюся закономерность.

Ученым также удалось обнаружить шесть областей, которые, вероятно, содержат значительные неоднородности, ранее не документированные, что дает четкие приоритетные цели для будущих исследований глубоких слоев Земли.

Наблюдения показывают, что по меньшей мере 6 точек на границе между ядром и мантией, которые рассеивают эти волны PKP. Хотя они не могут точно сказать, что это за структуры, они предоставляют новую цель для исследования.

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