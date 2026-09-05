Хаос на дорогах: новая угроза нависла над Землей — ученые прогнозируют тысячи аварий

Ученые заявили о том, что на мир надвигается невероятная опасность, которая угрожает новейшим американским автомобилям — может привести к тысячам аварий на дорогах.

Группа исследователей из Бостона впервые подтвердила, что внезапная солнечная буря может привести к хаосу на дорогах по всей территории США, и не только, поскольку в системах GPS беспилотных автомобилей обнаружен потенциально фатальный сбой. Считается, что радиосигналы GPS могут быть нарушены энергией, выделяемой невероятно мощными солнечными вспышками, достигающими Земли, пишет Daily Mail.

Ученые обнаружили, что в беспилотных автомобилях показания бортовых компьютеров были сбиты более чем на 9 метров — потенциально это может привести к выезду на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора или приведет к смертельной аварии.

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Исследование также показало, что автоматизированная сельскохозяйственная техника, использующая GPS для посадки и сбора урожая по идеально прямым линиям, также была выведена из строя недавними солнечными бурями, достигшими земной атмосферы. Ученые оценили ущерб в 500 миллионов долларов.

Как правило, ученые получают от одного до трех дней предупреждения после того, как видят, что Солнце выбрасывает огромное количество энергии. Впрочем, то все еще не позволяет точно спрогнозировать, насколько сильным будет излучение и достигнет ли оно атмосферы Земли.

В новом исследовании команда изучила, как мощная солнечная буря в ноябре 2025 года повлияла на сигналы GPS и аналогичные спутниковые навигационные системы. Результаты показали, что ошибки сохранялись в течение нескольких часов во время пика бури 12 ноября, что совпало с пиками полярных сияний.

Ученые подтвердили, что беспилотные автомобили могут допускать погрешность более 9 метров во время сильных солнечных бурь Фото: Shutterstock

Данные указывают на то, что всплеск солнечной активности также затронул и пассажирские самолеты, вызвав сбои в работе бортовых компьютеров, вынудив авиакомпании тысячи самолетов Airbus A320 после того, как один рейс внезапно снизился на несколько тысяч метров.

По словам ведущего автора исследования, космического физика Эндавоке Йизенгау, сегодня по всему земному шару насчитывается около 10 000 полностью беспилотных автомобилей в коммерческой эксплуатации. К ним относятся роботакси Waymo в таких городах США, как Остин, Лос-Анджелес, Финикс и Сан-Франциско, а также небольшие парки от Zoox и сервиса роботакси Tesla.

Отметим, что эти авто также используют камеры, радары и другие карты навигации, они все еще зависят от GPS для точного определения своего местоположения на дороге. Анализ показывает, что сильная солнечная буря способна выбросить невероятно мощный поток энергии, который нарушает ионосферу — слой электрически заряженного воздуха на высоте от 80 до 1000 километров над поверхностью Земли.

Сигналы GPS должны пройти через этот нарушенный слой, но из-за колебаний они проходят этот слой с задержкой, в результате чего бортовой компьютер автомобиля вычисляет неверное местоположение. Результаты показывают, что разница может достигать 9-10 метров, что потенциально может привести к коллапсу на дорогам и тысячам аварий.

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