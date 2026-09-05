Хаос на дорогах: над Землею нависла нова загроза — вчені прогнозують тисячі аварій

Вчені заявили, що на світ насувається неймовірна небезпека, яка загрожує новітнім американським автомобілям — це може призвести до тисяч ДТП на дорогах.

Група дослідників із Бостона вперше підтвердила, що раптова сонячна буря може спричинити хаос на дорогах по всій території США, і не лише там, оскільки в системах GPS безпілотних автомобілів виявлено потенційно фатальний збій. Вважається, що радіосигнали GPS можуть бути порушені енергією, що виділяється неймовірно потужними сонячними спалахами, які досягають Землі, пише Daily Mail.

Вчені виявили, що в безпілотних автомобілях показання бортових комп’ютерів були неточними більш ніж на 9 метрів — потенційно це може призвести до виїзду на зустрічну смугу, проїзду на червоне світло світлофора або спричинити смертельну аварію.

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Дослідження також показало, що автоматизована сільськогосподарська техніка, яка використовує GPS для посадки та збору врожаю по ідеально прямих лініях, також вийшла з ладу внаслідок нещодавніх сонячних бур, що досягли земної атмосфери. Вчені оцінили збитки у 500 мільйонів доларів.

Як правило, вчені отримують від одного до трьох днів попередження після того, як бачать, що Сонце випромінює величезну кількість енергії. Втім, це все ще не дозволяє точно передбачити, наскільки сильним буде випромінювання і чи досягне воно атмосфери Землі.

У новому дослідженні команда вивчила, як потужна сонячна буря в листопаді 2025 року вплинула на сигнали GPS та аналогічні супутникові навігаційні системи. Результати показали, що похибки зберігалися протягом кількох годин під час піку бурі 12 листопада, що збіглося з піками полярних сяйв.

Вчені підтвердили, що безпілотні автомобілі можуть мати похибку понад 9 метрів під час сильних сонячних бур Фото: Shutterstock

Дані свідчать про те, що сплеск сонячної активності також вплинув на пасажирські літаки, спричинивши збої в роботі бортових комп’ютерів, що змусило авіакомпанії відмінити тисячі рейсів літаків Airbus A320 після того, як один рейс раптово знизився на кілька тисяч метрів.

За словами головного автора дослідження, космічного фізика Ендавоке Йізенгау, сьогодні по всьому світу налічується близько 10 000 повністю безпілотних автомобілів, що перебувають у комерційній експлуатації. До них належать роботаксі Waymo в таких містах США, як Остін, Лос-Анджелес, Фенікс і Сан-Франциско, а також невеликі парки від Zoox і сервісу роботаксі Tesla.

Зазначимо, що ці автомобілі також використовують камери, радари та інші навігаційні карти, але вони все ще залежать від GPS для точного визначення свого місцезнаходження на дорозі. Аналіз показує, що сильна сонячна буря здатна викинути неймовірно потужний потік енергії, який порушує іоносферу — шар електрично зарядженого повітря на висоті від 80 до 1000 кілометрів над поверхнею Землі.

Сигнали GPS мають пройти крізь цей порушений шар, але через коливання вони проходять цей шар із затримкою, внаслідок чого бортовий комп’ютер автомобіля обчислює неправильне місцезнаходження. Результати показують, що різниця може сягати 9–10 метрів, що потенційно може призвести до хаосу на дорогах і тисяч ДТП.

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