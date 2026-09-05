Проблема на краю Сонячної системи: зонд NASA може не дослідити серйозну загрозу для людства

Прилади зонда "Нові горизонти" можуть вимкнути ще до того, як він досягне першої межі Сонячної системи. Проблема, як це часто буває, пов’язана з грошима.

NASA може вимкнути два важливі прилади на борту космічного апарата "Нові горизонти" вже в жовтні 2026 року через брак фінансування. Якщо це станеться, то це відбудеться незадовго до того, як зонд, який вперше сфотографував Плутон, досягне тієї частини космосу, де він має дослідити одну з найсерйозніших загроз для людини в космосі, пише IFLScience.

NASA запустило космічний апарат "Нові горизонти" у 2006 році для дослідження Плутона, який тепер уже не є дев’ятою планетою Сонячної системи, а однією з п’яти відомих карликових планет. Зонд прибув до Плутона у 2015 році й уперше передав на Землю унікальні фотографії цього світу, зроблені з близької відстані.

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Після цього зонд NASA вирушив досліджувати інші об’єкти поясу Койпера — області, що складається з мільйонів крижаних тіл і починається за орбітою Нептуна. У 2023 році NASA продовжило місію "Нові горизонти", але метою досліджень стала геліосфера — величезна бульбашка, що оточує Сонячну систему та утворюється сонячним вітром (потоком високоенергетичних частинок, які вилітають із Сонця).

Зонд прибув до Плутона у 2015 році та вперше передав на Землю унікальні фотографії цього світу, зроблені з близької відстані Фото: NASA

Зонд уже почав збирати дані про сонячний вітер на величезній відстані від Сонця та про його поведінку. Десь між 2027 і 2030 роками космічний апарат має подолати геліосферну ударну хвилю. Це перша межа Сонячної системи, де сонячний вітер різко сповільнюється і починає взаємодіяти з міжзоряним середовищем. Дані, зібрані приладами SWAP і PEPSSI, розміщеними на зонді "Нові горизонти", дані вже показали, що міжзоряні іони H+ і He+ домінують у термодинаміці на межі геліосфери, яка захищає внутрішню частину Сонячної системи від галактичних космічних променів. Це одна з найбільших загроз для довгострокової присутності людини в космосі. Але необхідні подальші дослідження цієї маловивченої частини космосу.

Хоча космічний апарат повністю справний і може працювати до 2050-х років, NASA може вимкнути прилади для дослідження сонячного вітру через брак фінансування вже в жовтні цього року. Рішення остаточно не ухвалено, але команда місії заявляє, що це буде дуже погане рішення. За словами вчених, це особливо обурливо, адже незабаром зонд NASA зможе дослідити околиці Сонячної системи так, як цього не вдалося зробити зондам "Вояджер-1" і "Вояджер-2".

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