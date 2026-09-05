Проблема на краю Солнечной системы: зонд NASA может не изучить большую угрозу для человечества

Приборы зонда “Новые горизонты” могут отключить еще до того, как он достигнет первой границы Солнечной системы. Проблема, как это часто бывает, связана с деньгами.

NASA может отключить два важных прибора на борту космического аппарата "Новые горизонты" уже в октябре 2026 года из-за недостатка финансирования. Если это произойдет, то это случится незадолго до того, как зонд, впервые сфотографировавший Плутон, достигнет части космоса, где он должен изучить одну из самых серьезных угроз для человека в космосе, пишет IFLScience.

NASA отправило космический аппарат "Новые горизонты" в 2006 году для изучения Плутона, теперь уже не девятой планеты Солнечной системы, а одной из пяти известных карликовых планет. Зонд прибыл к Плутону в 2015 году и впервые передал на Землю уникальные фотографии этого мира, сделанные с близкого расстояния.

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После этого зонд NASA отправился изучать другие объекты пояса Койпера, области, состоящей из миллионов ледяных тел, которая начинается за орбитой Нептуна. В 2023 году NASA продлило миссию "Новые горизонты", но целью исследований стала гелиосфера – огромный пузырь, окружающий Солнечную систему, создаваемый солнечным ветром (потоком высокоэнергетических частиц, вылетающих из Солнца).

Зонд прибыл к Плутону в 2015 году и впервые передал на Землю уникальные фотографии этого мира, сделанные с близкого расстояния Фото: NASA

Зонд уже начал собирать данные о солнечном ветре на огромном расстоянии от Солнца и о его поведении. Где-то между 2027 и 2030 годом космический аппарат должен преодолеть гелиосферную ударную волну. Это первая граница Солнечной системы, где солнечный ветер резко замедляется и начинает взаимодействовать с межзвездной средой. Собранные приборами SWAP и PEPSSI, размещенными на зонде "Новые горизонты", данные уже показали, что межзвездные ионы H+ и He+ доминируют в термодинамике на границе гелиосферы, которая защищает внутреннюю часть Солнечной системы от галактических космических лучей. Это одна самых больших угроз для долгосрочного присутствия человека в космосе. Но необходимы дальнейшие исследования этой малоизученной части космоса.

Хотя космический аппарат полностью исправен и может работать до 2050-х годов, NASA может отключить приборы для изучения солнечного ветра из-за недостатка финансирования уже в октябре этого года. Решение окончательно не принято, но команда миссии заявляет, что это будет очень плохое решение. По словам ученых, это особенно возмутительно, ведь вскоре зонд NASA сможет изучить окраины Солнечной системы так, как это не удалось сделать зондам "Вояджер-1" и "Вояджер-2".

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