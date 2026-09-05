Звезды создают элементы, из которых состоит наше тело: ученые выяснили, как это происходит

Новые исследования дают ключ к решению одного из самых больших нерешенных вопросов в астрофизике.

Ученые стали намного ближе к пониманию того, как звезды создают химические элементы, из которых состоит Земля, наше тело и практически все, что нас окружает. Два новых исследования, изучают не только то, как звезды создают химические элементы во время своей смерти в виде взрыва сверхновой, но и дают возможность улучшить понимание того, как этот материал разносится по космосу. Исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters, пишет Space.

Астрономы давно изучают гибель массивных звезд, когда они взрываются сверхновой, но они до сих пор не до конца понимают, как происходят эти взрывы.

Авторы первого исследования изучили данные о многочисленных сверхновых и обнаружили интересную особенность. В результате взрыва сверхновой образуется радиоактивный изотоп титана под названием титан-44, который сохраняется еще долгое время после того, как сверхновые угасают. Астрономы обнаружили, что эти космические взрывы производят на 35% больше этого химического элемента, чем ожидалось.

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Исходя из этого ученые теперь могут разрабатывать надежные модели сверхновых и сравнивать их с астрономическими наблюдениями. Это может значительно приблизить астрономов к пониманию того, как происходят взрывы сверхновых.

Напоминаем, что после того, как взрывается массивная звезда, на ее месте образуется либо нейтронная звезда (очень плотная сфера диаметром около 20 км, масса которой в 1-2 раза больше массы Солнца) или черная дыра звездной массы.

Нейтронная звезда. Иллюстрация Фото: ESA

Второе исследование посвящено сверхновым типа I. Они происходят, когда нейтронная звезда забирает материал у обычной звезды, которая является ее компаньоном. Когда материла звезды накапливается в большом количестве на поверхности нейтронной звезды, то происходит термоядерный взрыв, во время киотного создаются многие тяжелые химические элементы. При это высвобождается невероятное количество энергии, часть которой проявляется в виде рентгеновских вспышек.

Авторы исследования изучили ядерную реакцию, запускающую рентгеновские вспышки, более подробно, чем это было возможно ранее. Это позволило доказать, что во время таких событий существует так называемый никель-медный цикл. Это дает ученым более четкое представление о том, как развиваются сверхновые типа I.

Два исследования дают гораздо более ясное представление о том, как происходят разные взрывы сверхновых и приближают ученых к пониманию того, как химические элементы создаются и распространяются по Вселенной.

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