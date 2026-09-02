Луна скрывает на поверхности обломки умерших звезд: как они там оказались

Поверхность Луны усеяна радиоактивными обломками сверхновых, утверждают ученые.

Поверхность Луны представляет собой капсулу времени, которая хранит историю взрывных событий, произошедших в течение миллионов лет в нашем космическом окружении, показывает новое исследование, пишет Space.

Когда взрываются массивные звезды в виде сверхновых, они разбрасывают в космосе обломки, по сути пыль, часть которых находится в виде радиоактивных изотопов химических элементов, которые движутся движущихся с высокой скоростью. Некоторые из этих радиоактивных изотопов попадают в Солнечную систему и падают на Землю и Луну.

Но большая часть обломков сверхновых, которые взорвались в нашем ближнем космическом окружении и упали на Землю, исчезли из-за тектоники плит и эрозии на нашей планете. По оставшейся пыли сверхновых можно узнать историю взрывов звезд только за период около 10 миллионов лет.

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На Луне нет тектоники плит, а также эрозии, вызванной ветром или водой, а потому там должна храниться информация об активности сверхновых, охватывающая период в 80–100 миллионов лет, а то и больше.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Physical Review Letters, радиоактивные изотопы сверхновых перемешиваются с лунной пылью. Чтобы определить, на какой глубине происходит перемешивание различных изотопов, ученые разработали математическую модель, которая может расшифровать, какие сокровища скрываются в лунном реголите.

Исследователи уже проверили точность своей модели, сравнив ее предсказания относительно глубинной концентрации радиоактивных изотопов сверхновых с данными, полученными в рамках программы "Аполлон", когда на Землю впервые прибыли образцы реголита с Луны.

Модель точно предсказала концентрацию железа-60, а также таких изотопов, как плутоний-244, йод-129, гафний-182 и кюрий-247.

Но самое интересное начнется, когда астронавты программы "Артемида" в ближайшие годы доставят новые образцы горной породы из более глубоких слоев поверхности Луны. Эти образцы в сочетании с новой моделью могут раскрыть новые подробности о взрывах звезд в нашем ближнем космическом окружении за сотни миллионов лет, считают ученые.

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