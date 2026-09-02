Місяць приховує на своїй поверхні уламки мертвих зірок: як вони там опинилися

Поверхня Місяця усіяна радіоактивними уламками наднових, стверджують вчені.

Поверхня Місяця є своєрідною "капсулою часу", яка зберігає історію вибухових подій, що відбувалися протягом мільйонів років у нашому космічному оточенні, як свідчить нове дослідження, пише Space.

Коли масивні зірки вибухають у вигляді наднових, вони розкидають у космосі уламки, по суті, пил, частина якого складається з радіоактивних ізотопів хімічних елементів, що рухаються з великою швидкістю. Деякі з цих радіоактивних ізотопів потрапляють у Сонячну систему та осідають на Землі й Місяці.

Однак більша частина уламків наднових, які вибухнули в нашому найближчому космічному оточенні й впали на Землю, зникла внаслідок тектоніки плит та ерозії на нашій планеті. За залишками пилу від наднових можна дізнатися історію вибухів зірок лише за період близько 10 мільйонів років.

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На Місяці немає тектоніки плит, а також ерозії, спричиненої вітром чи водою, а тому там має зберігатися інформація про активність наднових, що охоплює період у 80–100 мільйонів років, а то й більше.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Physical Review Letters, радіоактивні ізотопи наднових змішуються з місячним пилом. Щоб визначити, на якій глибині відбувається перемішування різних ізотопів, вчені розробили математичну модель, яка може розшифрувати, які скарби приховані в місячному реголіті.

Дослідники вже перевірили точність своєї моделі, порівнявши її прогнози щодо концентрації радіоактивних ізотопів на глибині у наднових із даними, отриманими в рамках програми "Аполлон", коли на Землю вперше були доставлені зразки реголіту з Місяця.

Модель точно передбачила концентрацію заліза-60, а також таких ізотопів, як плутоній-244, йод-129, гафній-182 та кюрій-247.

Але найцікавіше почнеться, коли астронавти програми "Артеміда" у найближчі роки доставлять нові зразки гірської породи з глибших шарів поверхні Місяця. Ці зразки у поєднанні з новою моделлю можуть розкрити нові подробиці про вибухи зірок у нашому найближчому космічному оточенні протягом сотень мільйонів років, вважають вчені.

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