Астрономы обнаружили звезду, которая взорвалась почти в начале истории Вселенной (фото)

Ученые обнаружили одну из самых далеких сверхновых среди известных. Это открытие помогает улучшить понимание звездных взрывов в молодой Вселенной, когда ей было около 2 миллиардов лет.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили сверхновую, получившую название SN 2023aeaf, которая является одной из самых далеких из когда-либо обнаруженных. Эта сверхновая находится так далеко, что свет от нее путешествовал примерно 11,7 миллиарда лет. Это значит, что взрыв массивной звезды произошел, когда Вселенной было около 2 миллиардов лет. Это открытие позволяет лучше понять, как в первых галактиках с низким содержанием металлов умирали звезды. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет Phys.

Сверхновые — это взрыв массивных звезд, масса которых в десятки раз больше массы Солнца, которым заканчивается их жизнь. В результате этих взрывов в космос попадает огромное количество химических элементов, газа и пыли, которые становятся основой для появления новых звезд. Частота появления сверхновых косвенно указывает на то, как быстро формировались звезды в течение всей истории Вселенной, которая продолжается уже 13,8 миллиардов лет.

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Астрономы очень мало знают о том, как взрывались массивные звезды в молодой Вселенной, ведь они находятся очень далеко и часто излучают слишком мало света. Но ученым важно понимать, как вели себя сверхновые в ранней Вселенной, ведь это может рассказать об истории эволюции самых древних звезд.

Слева: белый прямоугольник обозначает местоположение сверхновой SN 2023aeaf. Справа: увеличенное изображение сверхновой и галактики-хозяина Фото: phys.org

Телескоп Уэбб, обладающий мощным инфракрасным зрением способен увидеть очень далеки астрономические объекты. Поэтому ученым удалось обнаружить одну из самых далеких сверхновых — SN 2023aeaf и выяснить, какая звезда взорвалась и в какой галактике.

Исследование показало, что около 11,7 миллиарда лет назад взорвалась звезда, масса которой была примерно в 12 раз больше, чему Солнца. Ограниченный набор данных не позволяет получить больше информации об этой погибшей звезде.

Астрономы выяснили, что SN 2023aeaf – это сверхновая типа II. Такие взрывы происходят, когда в ядре звезды заканчивается водород для ядерного синтеза и ядро сжимается под действием собственной гравитации. Данный тип сверхновых отличается от остальных тем, что излучении присутствует водород, поскольку звезда все еще имеет богатую водородом внешнюю оболочку после смерти.

Ученые определили, что взрыв массивной звезды произошел в молодой карликовой галактике, в которой активно формируются звезды, но в ней очень мало металлов. Так астрономы называют химические элементы, которые тяжелее водорода и гелия.

Это открытие позволяет лучше понять, как в первых галактиках с низким содержанием металлов умирали звезды и как они создавали условия для активного звездообразования.

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